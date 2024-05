Taurin, a hosszú élet és a fiatal, egészséges szervezet titka: aminosavval az öregedés ellen

Több kísérletet végeztek már embereken és állatokon is a taurin és az egészség, fiatalság kapcsolatáról, illetve arra is készültek vizsgálatok, hogy megnöveli-e az élettartamot ez az úgynevezetett szabad aminosav, amely élelmiszerekkel is bevihető és a pótlása is lehetséges. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) kutatása alapján a magas taurintartalmú étrend egyértelműen összefüggésben van a hosszú élettel, azon népcsoportok tagjai élnek a legtovább, akik taurinban gazdagon táplálkoznak.

Forrás: Shutterstock/Joebite

Mi a taurin?

A taurin egy félig esszenciális aminosav, amely a szervezetünkben mindenhol jelen van, a sejtek energiatermelő központjaiban, a mitokondriumokban. A taurin vérkoncentrációja az életkor előrehaladtával csökken, amit embereken, egereken és főemlősökön végzett tudományos vizsgálatok is igazolják, ahogy azt is, hogy a táplálékkiegészítőként, kísérletekben résztvevő egereknek és majmoknak adagolt taurin meghosszabbította az állatok életét az aminosavval nem táplált társaikhoz képest. Noha az emberi élettartamnövelő hatást technikai okok miatt (3 egérvév 60 emberi életévet jelent) még nem bizonyították, a pozitív egészségügyi és öregedésgátló hatásaira már vannak bizonyítékok.

A taurin késlelteti a sejtöregedést

Az alacsony taurinszint, amely a korral együtt jár(na), a mitokondriumok hibás működéséhez vezet, ami először a sok mitokondriumot tartalmazó szöveteken tapasztalható, mint a retina, az idegek, az agy és a szív. Antioxidáns és gyulladáscsökkentő tulajdonságaival segít megelőzni a sejtpusztulást és a szövetkárosodást. Tehát, aki sokáig meg akarja őrizni az éleslátását, nyugodt idegrendszerét, éles eszét és erős szívét, fogyasszon taurint.

A taurin hozzájárul a bél mikrobiom egyensúlyához

Az élettartam hosszában fontos szerepe van a mikrobiom sokszínűségének és egészségének, amihez a taurin úgy járul hozzá, hogy visszaszorítja a belekben lévő kórokozók és gyulladáskeltő vegyületek számát, valamint támogatja a rövid szénláncú zsírsavak termelődését.

A taurin csökkenti az öregedés okozta szív-és érrendszeri betegségek valószínűségét

A taurinhiány elindít a szervezetben egy visszafordíthatatlan folyamatot, amely a szív kársodásához vezet. A szív mitokondriumai a szív súlyának egyharmadát teszik ki; a taurinhiány az energiatermelő központok számának csökkenéséhez vezet, amelynek következtében a mitokondriumokat tartalmazó sejtek is elpusztulnak, ezzel megnövelve a magas vérnyomás, a magas koleszterinszint és a szívbetegségek kockázatát.