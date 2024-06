Ventilátor éjszakára: károsabb, mint gondolnád

Nappal nagy gondot nem tud okozni a ventilátor, ráadásul a forróságban szinte létkérdés, hogy be legyen kapcsolva. Ám éjszaka már más a helyzet. Egy alvással foglalkozó szaklap szerint a ventilátor okozta szélsőségesen száraz levegő miatt bedugulhat az orr, arcüregproblémák és fejfájás is jelentkezhet. Emellett a ventilátorhasználat irritálja a száraz bőrt. Egy másik, kevésbé nyilvánvaló szövődmény, hogy izomfájdalmakkal ébredhetsz, mivel a koncentrált hideg levegő megfeszítheti és görcsössé teheti a tested. Fentieken kívül a ventilátorhasználat felerősítheti az allergiás és asztmás tüneteket is, és száj- és szemszárazságot is okozhat.

Az éjszakai ventilátorhasználat egészségügyi veszélyekkel jár

A fentiek az egy irányba fújó, egyszerű „szélgépekre ” vonatkoznak leginkább, és igen szélsőséges esetekre vonatkoznak. Alapvetően a ventilátor nem az ördögtől való, és számos pozitív hatása is van. Keringeti, így frissíti az áporodott levegőt és segíti a testhőszabályozást is. Ha hangos helyen élsz, olcsó és hatékony megoldás lehet a kinti zajok elnyomására is, a monoton zúgás akár lomországba is elrepíthet.

Mi a megoldás, ha csak ventilátor mellett tudsz aludni a forróságban?

Nem az ördög találmánya a ventilátor, ha nem tudsz klímaberendezést beszerezni, használd, ha csak a levegőt keringeted vele, természetesen nem fog megölni. De ha érzed, hogy kellemetlen tüneteket okoz, a huzattól begyullad a szemed, füled, orrnyálkahártyád, akkor vásárolj forgó típust az egy irányba fújó helyett, vagy még jobb megoldás a nem sokkal drágább léghűtő, amely párásít, hűt és a levegőt is keringeti. A legjobb, ha időzítő is van rajta, így, miután álomba ringatott, a ventilátorod magától kikapcsol.