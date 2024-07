Csorbítja az önbizalmat a bikinialak kifejezés: eláruljuk, miért ártalmas

A bikini body szófordulatot a Slenderella International nevű fogyókúraszalon használta először 1961-ben, méghozzá egy reklámkampány hirdetésében, ami a Washington Post és a New York Times magazinokban került közlésre. Így szólt: „A nyár csodálatos szórakozása azoknak szól, akik fiatalnak látszanak! Feszes mell, karcsú derék, kecses láb – ez a bikinitest!” Ma már valószínűleg elképzelhetetlen, hogy ilyen lelki egészséget károsító szlogenek nyomdapapírra kerüljenek vagy elhangozzanak. Mégis görcsbe rándul a gyomrunk, ha szóba jön a bikinialak, és nem is ok nélkül. Fotók, videók és reklámok tucatjai közvetítenek irreális testképpel kapcsolatos elvárásokat, és mindkét nemre nyomást helyeznek azzal, hogy rejtett módon próbálják megmondani, hogyan is kellene kinéznünk. Ez nemcsak az általános közérzetünkre, önértékelésünkre, és a mentális egészségünkre hat negatívan, de testkép- és étkezési zavarok, akár depresszió kialakulását is előidézheti.

Bikinialak: nincs olyan nő, aki ne tűzte volna ki célul valamikor az életet folyamán

Testszégyenítő reklámok

Napjainkban túl nagy szerepet kapnak a külsőségek, a vonzó idomokat, karcsúságot, kockás hasat és feszes feneket idealizáló tartalmak. Miközben ha jobban belegondolunk, nemcsak az emberiség nagy része, de még a modellek sem ilyenek a valóságban. Mégis elhisszük, amit látunk, és szégyent élünk meg a testünkkel kapcsolatban, amikor belenézünk a tükörbe, napozni, strandolni megyünk, ha egyáltalán megtesszük mindezt. A valódi értékek azonban nem a kinézetben mutatkoznak meg, és ez az, amit erősíteni érdemes, hogy elejét vegyük a káros következményeknek.

Az irreális elvárásokon túl

A médiában látottak még ha burkoltan is, de súlyos üzenetet hordoznak: mielőtt kimerészkedünk a strandra, hozzuk formába a megjelenésünket időt, energiát, pénzt nem kímélve, sőt akár az egészségünk árán is. Nem szabad azonban engednünk, hogy a tökéletességet istenítő és gyakran kifejezetten mérgező tartalmak határozzák meg testi és lelki egészségünk. Attól, hogy nem rendelkezünk kifogástalan külalakkal, még nem vagyunk kevésbé vonzóak, elfogadhatóak, szerethetők. Ahelyett tehát, hogy bedőlnénk, húzzuk meg a határt, és döntsük el, mit fogadunk be (és mit nem). Kövessünk például olyan közösségi médiás oldalakat, ahol testpozitív szemlélettel találkozunk, illetve azokat az ismert és civil személyeket, akik jó példát mutatnak az önelfogadásban. Érdemes azt is észben tartani, hogy az óriásplakátokról visszaköszönő bikinis modellek jelentős retusáláson esnek át, és a lehető legideálisabb szögben és pózban kapják lencsevégre őket. Ilyen szemmel nézzük őket!