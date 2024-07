Sürgősségi műtéten esik át, rákkal küzd Josh Homme, a Queens of the Stone Age frontembere

A közössségi oldalukon adott ki közleményt a Queens of the Stone Age. Európai turnéjuk összes hátralévő állomását lemondták Josh Homme betegsége miatt. A gitáros-énekessnél még 2022-ben diagnosztizáltak rákot, most pedig egy sürgős műtét miatt vissza kellett utaznia az Egyesült Államokba.

Josh Homme műtétre vár

Forrás: Northfoto

Josh Homme betegsége miatt nem lép fel a Queens of the Stone Age

Közleményükben arról írtak, hogy bár mindent megtettek, hogy végig tudják csinálni a turnét, sajnos Josh egészségi állapota miatt ez nem lehetséges. "Minden erőfeszítést megtettünk, hogy végigcsináljuk és játsszunk nektek, de a folytatás már nem lehetséges" - olvasható a közösségi oldalukon. A lemondás 8 koncertet érint - írja a Variety.

8 országot érint a lemondás

A Queens of the Stone Age lemondásai többek között a franciaországi és szlovákiai fesztiválokat, valamint a horvátországi és görögországi koncerthelyszíneket érinti és korábban már lemondták a július 5-i olaszországi AMA Fesztiválon való megjelenésüket július 5-én. Közleményükben elnézést kértek a rajongóktól, hogy csalódást okoztak, de arról nem számoltak be, hogy pontosan miért is kell operálni Homme-t, mint ahogyan 2022-ben is csak annyit mondott el a zenész, hogy daganatos beteg és 2023-ban meg is műtötték. "Nagyon szomorúak vagyunk, hogy nem tudunk nektek játszani. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért, és osztozunk a frusztrációtokban és csalódottságotokban" - áll a posztjukban.

A fesztiválfellépéseknél a fesztiválok oldalán adnak információt, ahol pedig különálló koncertet adtak volna, ott a szervezőknél kell érdeklődni a jegyek visszaváltásával kapcsolatban, később pedig az is kiderül, mikor térnek vissza a színpadra.

Tavaly rákkal műtötték Josh-t

Az énekes és dalszerző Josh Homme 1996-ban alapította a zenekart Seattle-ben, 2022-ben a Revolvernek adott interjút, még mielőtt megműtötték volna: "Rendkívül hálás vagyok, hogy túl leszek ezen. Úgy fogok vissza tekinteni erre, mint valami elcseszett dologra, de legalább jobban leszek." Később pedig arról számolt be, hogy jobban van, mint valaha.