Kit Harington megvillantotta elképesztő kockáit: olvadoznak a rajongók - FOTÓ

Kit Harington, akit a világ leginkább a Trónok harca Havas Jonjaként ismer, ismét reflektorfénybe került, ezúttal egy különleges és meglepő helyszínen. A legutóbbi fotója, amely a közösségi médiában és különböző hírportálokon villámgyorsan elterjedt, egy újabb fejezetet nyit Harington lenyűgöző karrierjében. A képen a színész félmeztelenül látható, kivillantva kidolgozott hasizmait, miközben a színfalak mögött készül egy színházi előadásra.

Forrás: AFP

Kit Harington félmeztelenül mutatta meg lenyűgöző hasizmát

Harington már korábban is bizonyította, hogy nem riad vissza a kemény munkától, ha a szerep megkívánja. A Trónok harca forgatása alatt is híres volt arról, hogy komolyan veszi az edzést és a fizikális felkészülést. Az új fotó azonban látható, hogy a színész még kidolgozottabb, mint korábban bármikor. Ez az átalakulás nemcsak a kemény edzésprogramjának, hanem a szigorú diétának is köszönhető, amelyet Harington azért követett, hogy elérje ezt a lenyűgöző formát.

Forrás: Instagram/jeremyoharris

A kép egy színházi öltözőben készült, mivel Kit Harington - aki hamarosan kétgyerekes apuka lesz - újra a színpadra lépett, méghozzá a Slave Play című előadásban. A színház világa nem ismeretlen a színész számára, hiszen karrierjét is itt kezdte, mielőtt a televíziós és filmes világ sztárjává vált volna. Az új színházi darab, amelyben Harington szerepel, várhatóan nagy érdeklődésre tart majd számot, a színész rajongótábora kíváncsian várja, hogyan teljesít a színpadon, miután hosszú időn keresztül a képernyőn láthatták.

A fotó természetesen azonnal felkeltette a rajongók figyelmét és elnyerte az elismerésüket is.

A közösségi médiában záporoztak a dicséretek és a lelkes kommentek, amelyek Harington elkötelezettségét és kitartását méltatták. Sokan azt is kifejezték, hogy alig várják, hogy láthassák a színészt új szerepében, és remélik, hogy a színházi előadást is sikerül megtekinteniük.

Bár Kit Harington jelenleg a színházi projektjére koncentrál, rajongói és a szakma is izgatottan várja, milyen újabb filmes vagy televíziós szerepekben tűnik majd fel a jövőben, már az új filmjén kívül: A Beast Within (A bennem élő szörnyeteg) című horrorban éjjelente vérfarkassá változik majd a színész. Az átalakulása és a folyamatos fejlődése azt mutatja, hogy nem riad vissza a kihívásoktól, és mindig képes újabb és újabb oldalát megmutatni a közönségnek. Legyen szó színházról vagy filmről, Harington elkötelezettsége és tehetsége biztosíték arra, hogy még sokáig láthatjuk őt a képernyőkön és a színpadon egyaránt.