Menstruáció és mítosz: A barátnőknek tényleg egyszerre van a ciklusuk?

Mindannyian hallottuk már azt a pletykát, hogy a barátnők egy idő után egyszerre menstruálnak. Valóban létezik ilyen jelenség, vagy csak egy érdekes mítoszról van szó, amit szeretünk elhinni, hogy ezáltal is kifejezhessük, mennyire közel érezzük magunkat a barátnőnkhöz? A menstruáció ennyire összehangolható?

Közös menstruáció barátnők esetében?

Forrás: Shutterstock

Honnan ered a közös menstruáció mítosza?

A Nature-ben 1971-ben megjelent tanulmány az első tudományos, írásos bizonyíték a menstruációt szinkronizáló mítoszra, amelyet McClintock-hatásnak neveznek. Ez azt sugallja, hogy a feromonok vagy más tényezők befolyásolhatják és eltolhatják az együtt élő nők menstruációját. A 135 diáklány megfigyelésén alapuló eredményeket azonban szakértők már régóta vitatják. Bár néhány tanulmány hasonló eredményekre jutott, sokan úgy vélik, hogy Martha McClintock elméletében módszertani, valamint statisztikai hibákat lehet felfedezni, mindez pedig megkérdőjelezi az egész elmélet hitelességét. Az évtizedek során számos tanulmány újra és újra megcáfolta ezt a mítoszt, köztük a Human Nature 2006-os vizsgálata, amely kimutatta, hogy a menstruációs ciklusok nem igazodnak megbízhatóan egymáshoz egy év együttélés után sem.

Mi a helyzet a feromonokkal?

A feromonok az emberek és az állatok által kibocsátott vegyi anyagok, amelyek befolyásolják az azonos fajhoz tartozók viselkedését. Az állatok és rovarok körében számos bizonyíték van arra, hogy a feromonok képesek befolyásolni és megváltoztatni a hormonális viselkedést. Lehetséges, hogy ugyanez a hatás létezik az embereknél is, de ezt még eddig egyetlen kutatás sem tudta igazolni, mint ahogy megcáfolni sem. A feromonokat az emberek nagyrészt a hónaljból és az ágyékból bocsátják ki, de gondoljunk csak a mai társadalom szokásaira! Mivel az ember napi szinten zuhanyozik, fürdik, és ilyenkor elméletileg ezeket a feromonokat is lemossa a testéről, így azoknak nem lehetne hatása másokra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a feromonoknak köszönhetően alakul ki a vonzalom két ember között, pedig valószínűsíthetően azok az emberek is szoktak tisztálkodni, és az érzés szerencsére nem múlik el mosakodás hatására.

A holdfázis áll a háttérben?

A Hold vonzása befolyásolja az óceán árapályát, és azt is tudjuk, hogy a holdfázis jelentősen befolyásolja a ember, de főként a nők viselkedését, étvágyát, energiaszintjét, szexuális vágyát, hangulatát. Ebből arra lehet következtetni, hogy a hormonokra is hatással van. Márpedig, ha így van, akkor befolyásolhatja a havi ciklust is. Ám ez nem magyarázat arra, hogy miért csak az együtt élő nők menstruációja hangolódik össze.

Csak egyszerű matek? Természetesen a kutatók találtak rá matematikai magyarázatot: Egyszerű valószínűségszámítás. Idővel egy nő, akinek háromhetes ciklusa van, és egy másik nő, akinek öthetes ciklusa van, látni fogja, hogy a menstruációjuk időnként átfedésben van. A tudósok úgy vélik, hogy nagyon valószínű, hogy mindenki jobban emlékszik azokra az alkalmakra, amikor együtt szenvedett barátnőjével a hasi görcsöktől, vagy a rossz hangulattól, amelyet a menstruáció váltott ki, mint amikor nem.

Lelki okok

Lehet, hogy egyszerűen csak hinni akarunk benne, mert ez jó a lelkünknek? Ha valakivel szinkronizálódik a menstruáció, az azt jelenti számunkra, hogy különleges, igazán szoros kapcsolat van közöttünk. Ez a kötődés igénye lehet? Ennyi lenne az egész? Nem valószínű. Gondoljunk bele! Mindannyian tudjuk, hogy a menstruációnkat még olyan hétköznapi dolgok is befolyásolják, mint a stressz, fizikai megterhelés vagy lelki állapot. Ugyanígy hatással van ránk a hozzánk közel álló emberek energiái is. Ha valaki rossz kedvű a közelünkben, nekünk is rossz kedvünk lesz. Ha ideges, mi is feszültek leszünk, ha vidám, mi is jó kedvűek leszünk, ha békés, mi is megnyugszunk. Mint ahogy azzal is tisztában vagyunk, hogy a betegségek hátterében általában lelki okok állnak. Azt is tudjuk, hogy van lelkünk, vannak különböző energiánk, amelyek áradnak belőlünk, körül vesznek minket, még akkor is, ha a tudósok ezt nem tudják képletekkel kiszámolni. Ebből következően, ha van rá tudományos magyarázat, ha nincs, igenis, hogy összehangolódhat a ciklusunk a hozzánk közel állókkal. Nem babona, nem hiedelem, csupán ez is az emberi test és lélek csodálatos és kifürkészhetetlen működése.