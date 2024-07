Menstruációs mítoszok: a tampontól a terhességig

A menstruáció a nő életének természetes része és velejárója, ám nagyon sok tévhit és mítosz kering körülötte, amelyek épp annyira hihetőek, mint amennyire nem igazak. Nehéz eldönteni, ki mondja a valóságot, a közösségi média és az influenszerek világában gyakran elvesznek a fontos és pontos infók, és előtérbe kerülnek a tévhitek. Ugyanakkor, a menstruáció még ma is tabutémának számít, amiről senki nem beszél szívesen, legalábbis, ha a sajátjáról van szó, de miért is állna elő vele egy olyan világban, ahol 2017-ig a televízióban csak kék folyadékkal lehetett illusztrálni a tamponok és egészségügyi betétek reklámjait?!

Menstruáció

Itt az ideje, hogy leromboljuk a menstruáció körüli mítoszokat és tévhiteket!

Először is, térjünk vissza az alapokhoz. Egy nő menstruációs ciklusa nem azonos a menstruációval.

A nő vérzésének időtartamát menstruációnak nevezzük, de a menstruációs ciklus az egyik menstruáció befejezésétől a következő kezdetéig tartó teljes időtartam.

A ciklus hossza átlagosan 28 nap, de 23 és 35 nap között normál ciklusról beszélhetünk. Változó tényezők módosíthatják a ciklus hosszát, például a testsúly, az utazás, az érzelmek és egyes gyógyszerek is.

A menstruációs vér nem koszos, nem fertőző és nem mindig piros

A menstruációs vér nem a szervezetben felhalmozódott méreganyagok kiöblítésének vagy a testnedvek kilökődésének a módja, és nagyon különbözik a vénákban folyamatosan mozgó vértől. Annál jóval kevesebb vérsejtje van, mint a közönséges vérnek”. Van benne egy kis vér, méhszövet, nyálkahártya és baktériumok. A színe nem mindig piros, és a sötétebb színek sem jelentenek problémát. A véráramlás a menstruáció elején és végén általában lassabb, ami azt jelenti, hogy hosszabb időbe telik, amíg átjut a szervezeteden és távozik, így minél tovább tart, annál több ideje van oxidálódni, barnává válni. Fontos azonban, hogy a barna vér sok mást is jelezhet, többek között PCOS-t is.

A tampon, ha jól használod, nem okoz fertőzést

Bár a tamponokat elméleti síkon akár 8 órán is bent lehet hagyni, a gyártók is a 4-6 óránkénti cserét javasolják, tehát az éjszakai tamponhasználat, ha ennél több időt töltesz alvással, nem javasolt. Helyette válassz éjszakai egészségügyi betétet. A túl gyakori tamponcsere sem egészséges, mivel, ha még nincs nedvességgel átitatva, a kivétele irritációt, dörzsölődést okozhat. A legjobb betartani a használati utasításban leírtakat, annál is inkább, mert a tampon túl hosszú bent hagyása az intim terület irritációjának és fertőzésének kockázatával jár. Gyulladás kialakulása gennyes váladékkal, kellemetlen szag, viszketés, égés, fájdalom és akár láz is lehet a hosszú ideig nem cserélt tampon következménye. Ritka, de súlyos szövődmény a toxikus sokk szindróma.