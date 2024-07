Milák Kristófot nem hatotta meg, hogy a legjobb idővel jutott tovább az olimpián - VIDEÓ

Milák Kristóf a világ idei legjobb idejével jutott be a 200 méter pillangó döntőjébe, de ez őt nem igazán hatotta meg. Reakcióját imádja az internet.

Forrás: AFP

Milák Kristóf a tavaly áprilisi országos bajnokságot követően közel egy évet hagyott ki, de most brillírozik az olimpián. Az elődöntőben a világ idei legjobb idejével, 1:52.72 perccel ért célba a 200 méter pillangón, de őt nem hatotta meg túlzottan ez az eredmény. Miután beért, egy grimasszal nyugtázta az idejét, az internet pedig imádja ezért. Egyértelműen az aranyérem egyik legnagyobb esélyeseként ugrik majd a medencében a szerda esti döntőben. „A világ legjobbja pont olyan arcot vág amilyet akar” - vélekedik az egyik hozzászóló a Nemzeti Sport videója alatt a Facebookon. „Még csak meg sem izzadt” - hívta fel a figyelmet egy másik kommentelő arra, hogy úgy tűnik, Milák Kristóf nem fáradt el túlságosan. „Így kell ezt, flegmán, könnyedén...” - osztotta meg véleményét egy harmadik hozzászóló, de rengetegen kommenteltek a felvétel alá, akik mind gratuláltak is az őket lenyűgöző teljesítményhez.

Így verte meg a mezőnyt Milák Krsitóf:

Úgy tűnik, hogy Milák Kristóf teljesítményét egyáltalán nem befolyásolták a körülmények, amire más sportolók panaszkodtak. Ariarne Titmus ausztrál úszó azt állítja, hogy a rossz körülmények tehetnek arról, hogy elvesztette az aranyérmet. Szerinte a párizsi olimpiai falu kicsit sem komfortos a versenyzőknek, ő is emiatt teljesített alul az elvárthoz képest. Az olimpiai faluval sokaknak akadtak problémái olyannyira, hogy néhányan ki is költöztek, és szállodai szobát béreltek inkább. A magyar csapat nevében Szilágyi Áron mutatta be azt, milyen szobákban szállásolták el őket. Akkor a sportoló azt mondta, minden megvan bennük, amire szükségük lehet.

Idén nagy hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, még a WC-keféket is újrahasznosítják, az ágyak pedig kartonból készültek, de más újrahasznosított bútorokkal is találkozhatnak a sprotolók: a kávézóasztalok újrahasznosított tollaslabda-ütőkből készültek, de olyan babzsákok is vannak, amik ejtőernyőszövet újrahasznosításával készítettek el.