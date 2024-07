Földet ennél? Lehet, hogy vashiányod van

A vashiány leggyakoribb tünetét, a tartós fáradtságot a legtöbben ismerik, ahogy a sápadt arcszín, a töredezett körmök és elvékonyodó haj is sokak számára ismerős. Ám ezek a tünetek más betegségek esetén is jelentkezhetnek.

Az oxigénszállításban kulcsszerepet játszó vas létfontosságú az élet fenntartásában, hiányára azonban kevésbé ismert, de a betegeség felismerését segítő jelek is felhívhatják a figyelmet.

A vashiányra a vér színe is felhívhatja a figyelmet

Jó esetben ritkán látja az ember a saját vérét, de ha mégis, a színe is árulkodó lehet. A vér színe ugyanis a vas oxidációjának mértékétől függ: az oxigéndús vér világosabb, a szén-dioxidban gazdag vér sötétebb piros színű.

Nem ehető dolgokat szeretnél megenni

Előfordul, hogy az ember megkíván valamilyen ételt, ellenállhatatlan vágyat érez, hogy azonnal megegye. Na de hogy földet, homokot, agyagot, krétát és hasonlókat? Bizony, a vashiány egyik lehetséges tünete lehet a pica, azaz, hogy vágyat érzel nem ehető dolgok elfogyasztása iránt.

Nyugtalan láb

Más betegségek tünete is lehet, a különbség, hogy míg a nyugtalan láb szindrómával élők folyamatosan érzik, vashiány esetén csak alkalmanként jelentkezik a zsibbadás. A betegnek olyan érzése van, mintha „hangyák mászkálnának a lábában”, ami a végtag mozgatására készteti őt.

Gyulladt, duzzadt nyelv, szájszárazság

A vashiánnyal küzdők közel 30 százaléka szenved a száj- és nyelvszárazságtól, a gyulladt és duzzadt nyelv okozta fájdalmas nyeléstől. A nyelvduzzanat a nyelési nehézségek mellett a beszédet is nehézkessé, fájdalmassá teheti. A folyton kiszáradt száj és a száj sarkának fájdalmas berepedései is vashiányra utalhatnak.

Jég rágása, evése

Nem a legismertebb, mégis az egyik leggyakoribb tünete a vashiánynak. A gyulladt, duzzadt nyelvre lehet gyógyír, és a vashiány okozta fáradtság ellenszereként is működhet furcsa szokás.

Kanál alakú köröm

Több ok is lehet a szarulemez középső részének bemélyedése mögött, okozhatják külső behatások is, de jó tudni, hogy akár a vashiány jele is lehet, tehát ha valaki ezt tapasztalja a saját körmein, és más hiányállapotra utaló tünetei is vannak, érdemes laborvizsgálatot kérni.