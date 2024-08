Edzés 2 perc alatt: igen, ennyi is elég a fittség eléréséhez

A mikroedzés az irodában is végezhető, de természetesen ezeket a gyakorlatokat akkor is érdemes bevetni, ha valaki nem jár be dolgozni. Egy gyors edzés otthon csodákra képes: jobban tudunk koncentrálni és az energiánk is több lesz. Csendes magányunkban pedig olyan gyakorlatokat is végezhetünk, amiket az irodában nem feltétlenül.

Hatékony otthoni edzések: a jumping jack gyorsan megemeli a pulzust

Forrás: Shutterstock

Jumping Jack

Állj egyenesen, majd ugorj fel, közben a lábaidat terpeszd szét, a karjaidat edig emeld a fejed fölé. Ezután ereszkedj vissza a kiinduló helyzetbe. Ismételd ezt 2 percen át, hogy felgyorsítsd a pulzusod és javítsd az állóképességed.

Plank

Feküdj hasra, majd támaszkodj az alkarodra és a lábujjaidra. Tartsd a tested egyenesen, és maradj ebben a pozícióban 2 percig. Ez a gyakorlat erősíti a törzsizmokat és javítja a testtartást.

Burpee

Állj egyenesen, majd guggolj le és tedd a kezeidet a földre. Ugorj hátra, hogy fekvőtámasz helyzetbe kerülj, végezz egy fekvőtámaszt, majd ugorj vissza guggoló helyzetbe, és ugorj fel magasba, karjaidat a fejed fölé emelve. Ismételd ezt a dinamikus mozdulatsort 2 percig a teljes test erősítéséhez és az állóképesség növeléséhez.