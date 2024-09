Aromaterápia – Illattal gyógyítsd az egész családot!

5 illóolaj, amire szüksége lehet

1. Levendula: Álmatlanság, fejfájás, rovarcsípések, izomfájdalmak ellenszere. Akár hígítatlanul is kenheti, de olívaolajba szintén keverhető. Tehet belőle közvetlenül a halántékra, tarkóra, belélegezve pedig kitűnő stresszoldó.

2. Borsmenta: Migrén, fáradtság, kimerültség, orrdugulás, utazási betegség (émelygő gyomor) ellen. Belégzéssel vagy a halántékra, tarkóra dörzsölve alkalmazza. Ha Aloe vera gélbe keveri, hűsítő hatását is élvezheti.

3. Eukaliptusz: Orrdugulás, köhögés, felső légúti fertőzések, száraz köhögés enyhítésére. Belégzéssel, zsebkendőre, illatlámpába cseppentve használja, semleges krémbe keverve a mellkasra és a hátra dörzsölve fejti ki gyógyító hatását.

4. Citromfű: Kitűnő élénkítésre, hangulatjavításra, illetve a lábgomba kezelésére. Belégzéssel élénkít, olívaolajba keverve és erősen hígítva lábgombára is jó, illatmécsesben vagy elektromos porlasztóban használva pedig távol tartja a kellemetlen rovarokat.

5. Teafa: Antibakteriális hatású. Belégzéssel megfázásra, náthára, felső légúti fertőzésekre használható. Pattanásokra közvetlenül is kenheti. Ha a cipőjébe cseppent belőle, fertőtlenítőként működik.