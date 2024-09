Jennifer Lopez és Matt Damon a Tortontói Nemzetközi Filmfesztiválon találkoztak. A színésznő az Unstoppable szereplőjeként, Damon producerként vett részt a szemlén. Bár Ben Affleck nem ment el a bemutatóra, JLo tett róla, hogy így is odafigyeljen rá.

Jennifer Lopez Matt Damon nyakába varrta magát

A Daily Mail információi szerint Jennifer Lopez mindent megtett azért, hogy Ben - ha nem is volt ott a filmfesztiválon - figyeljen rá. Erre utalt már a ruhája is, ami alatt nem viselt fehérneműt, de bennfentesek szerint ezért kereste Matt Damon társaságát is. Úgy tudni, Lopez nagyon szerette volna, hogy a válásáról beszélgessen Damonnal, de a lap forrásai szerint a színészt nem érdekelte a téma. "Matt Damon leállított minden olyan kísérletet, amellyel JLo megpróbálta megvitatni Bent a premieren" - nyilatkozta egy bennfentes a lapnak. "Nagyon kínos volt a közeledése Matt felé, de tudta, ha lefotózzák együtt őket, arra Ben is felkapja a fejét" - tette hozzá. "Matt azt mondta Jennifernek, örül, hogy jól van, és hálás a filmben való részvételéért, de világossá tette, hogy egyáltalán nem akar Benről beszélni" - folytatta. Ezzel némiképp ellentmondásban korábban arról lehetett olvasni, hogy a két színész az afterpartin hosszasan beszélgetett egymással, mindeközben pedig perceken keresztül fogták egymás kezét és úgy tűnt, mint ha Damon Lopezt vigasztalná.

A szappanopera a válási papírok beadásával még nem ért véget

"Ben Affleck és Jennifer Lopez jelenleg a Beverly Hills Hotelben vannak, fogják egymás kezét és csókolóznak. A gyerekek velük vannak, de egy külön asztalnál ülnek" - számolt be egy szemtanú a közös időtöltésükről. Sokakban ezek után jogosan merült fel a kérdés, hogy vajon akkor ismét együtt vannak-e, de Jennifer Lopez és Ben Affleck nem szolgál egyszerű válasszal, ugyanis annak ellenére, hogy csókolóztak és az énekesnő ismét viseli jegygyűrűjét állítólag a válásuk továbbra is zajlik...