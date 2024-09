Az erős menstruációs vérzés elleni csodaszer mostantól recept nélkül is kapható

Az endometriózis egy olyan fájdalmas állapot, amikor a méhnyálkahártyához hasonló szövetek nőnek a méhen kívül is. Az endometriózis leggyakoribb tünete a menstruációt megelőző, illetve az alatt vagy akár szex közben jelentkező hasi fájdalom. Fájdalmas lehet a menstruráció előtti időszakban a széklet- és vizeletürítés is, valamint rendellenes vérzések is előfordulhatnak a ciklus második felében.