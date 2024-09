Nagyobb a baj Vajna Timinél, mint azt hitte: egyre kevesebb az esélye, hogy természetes úton édesanya legyen

Vajna Timi hosszú ideje vágyik az anyaságra, ám az elmúlt években több egészségügyi probléma is nehezítette, hogy természetes úton teherbe essen. Mostanra kiderült, hogy az egészségével komolyabb problémák vannak, mint azt gondolta volna. Erről részletesen a közösségi oldalán számolt be.

Vajna Timi nem akar lemondani arról, hogy természetes úton legyen gyereke

Forrás: Instagram/Vajna Tímea

Vajna Timi nem akar lemondani arról, hogy természetes úton legyen gyereke

Timi a minap egy hosszú bejegyzésben vallott arról, hogy min ment keresztül az elmúlt időszakban.

Állandó alhasi fájdalom, 15 altatás… Kiderült, nemcsak az endometriózis a baj

- írta 24 óráig elérhető Instagram-sztorijában.

"Méhpolip, autoimmun betegség… Mi jöhet még? Nálam az egésznek a kiindulópontja egy (gyakran rákkeltő) vírus, az Epstein-Barr vírus (más néven mononukleózis), amit 20 évesen kaptam el, és csaknem egy hónapig voltam kórházban. Ez a vírus sajnos örökre a szervezetemben marad és az autoimmun betegségem okozója" - magyarázta, majd hozzátette, hogy részletesebben be fog számolni az állapotáról, hogy segítsen azoknak, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő.

Forrás: Forrás: Instagram/Vajna Tímea

Az egész szervezetet gyulladásban tartja, így a petefészek antitesteket gyárt saját maga ellen, és a természetes ölősejtek száma a többszörösére nő. Ezáltal egy embrió beültetésénél a szervezet azonnal megtámadja, és elpusztítja az embriót

– részletezte, majd azzal folytatta, hogy már több lombikkezelésen is túl van, amelyek nem voltak számára veszélytelenek.

Vajna Timi mindent megtesz, hogy édesanya lehessen

Forrás: Instagram/Vajna Tímea

A tizennegyedik hormonkezelésnél megálltam, mert súlyos következményei lehetnek, bár én a végsőkig elmennék.

De más alternatívákat kell keresnem. Örökbefogadás, béranyaság… Igen, de amíg volt saját petesejtem és teherbe tudtam esni – de csak természetesen (sajnos nem sokáig), erre nem is gondoltam. De erőt ad, hogy most több 45 év körüli híres magyar nő kisbabát vár… – tette hozzá Timi, aki azért még bízik abban, hogy természetes úton is lehet gyereke.