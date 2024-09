Csupán 30 percet alszik egy nap a japán férfi: azt állítja, kétszer annyi ideig él majd

A japán Daisuke Hori azt állítja, hogy már csak napi 30 perc alvás, amire szüksége a normális működéshez. Úgy véli, ezzel a módszerrel megduplázza az élethosszát.

Napi 30 perc alvás: a japán Daisuke Hori erre esküszik

Forrás: Youtube

Napi 30 perc alvás lenne a hosszú élet titka?

Daisuke Hori azt állítja, módszeresen tréningezte magát arra, hogy napi 30-45 percnyi alvásra legyen szüksége az életbenmaradáshoz, az életminősége javításához, ráadásul úgy véli, ezzel meghosszabbítja az életét. A férfi a Will You go with me? című valóságshow-ban szerepelve meg is mutatta, hogy miként piheni ki magát. Kiderül, hogy ezt a rövid ideig tartó alvást hajnalra időzíti. „A fókuszt a hosszabb alvás helyett a jobb minőségű alvásra kell helyezni. Ez a kulcsa annak, hogy legyen elég energiánk. Ha evés előtt egy órával sportolsz vagy kávézol, elkerülheted az álmosságot” - mondta Hori, azt azonban hozzátette, hogy senki se kísérletezzen egymaga az ő módszerével.