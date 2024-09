Justin Timberlake vádalkut kötött: kiszabták a büntetését

A Sag Harbor-i rendőrök az nap este, június 17-én egy luxusautó sofőrjét igazoltatták. A férfiból dőlt az alkoholszag, mozogni csak nehezen, beszélni is alig tudott. Justin Timberlake aznap este a barátaival vacsorázott, egy blogger szerint jócskán felöntött a garatra: a pletykák szerint gin, vodka és borpárlat keverékéből álló koktélt ivott. Az italok egyenként is igen erősek, hát még együtt...

Justin Timberlake

Justin Timberlake: mi törtéhetett a letartóztatás estéjén?

Azt egyelőre nem tudni, hogy az énekes miért indult el a vacsorának helyet adó hotelből ittas állapotban, de az biztos, hogy az őt igazoltató rendőrök azonnal cselekedtek. Timberlake akkor lett gyanús, amikor az úton haladva nem tartotta a sávot. Amikor megállították, egyértelmű volt, hogy mi a probléma, így alkoholtesztet végeztek nála, ami pozitív lett. A pletyka szerint ráadásul Timberlake vérében nem csak alkoholt, hanem többféle drogot is találtak, ami csak súlyosbította a helyzetet.

Szemei véreresek és üvegesek voltak, leheletéből erős alkoholos italszag áradt, képtelen volt összpontosítani, beszéde lelassult, bizonytalan volt a járása, és az összes szabványosított helyszíni józansági teszten rosszul teljesített

- írták Justin Timberlake énekesről a rendőrségi jelentésben azután, hogy megállították. Letartóztatták ittas vezetés miatt, és egy éjszakát ott is töltött, mielőtt az ügyvédje kihozta a rendőrségről. Jogi képviselője nagy vehemenciával védte a sztárt a sajtóban, végig az ártatlanságát hangoztatta.

Bűnösnek vallotta magát

Justin Timberlake a legutóbbi meghallgatásán, amibe távolról, Hollandiából csatlakozott be, elismerte bűnösségét, gyakorlatilag vádalkut kötött. Ezzel annyit ért el, hogy a bíróság csökkentette a büntetését, egy éven belül 25 óra közmunkát kell végeznie, valamint 500 dollár pénzbírságot kell fizetnie, miközben a jogosítványát 90 napra bevonták. A sztárnak egyébként nagyon rosszkor jött a botrány, turnéja közepén jó nagy kalamajkát okozott a rendőrségi ügy. Timberlake a szeptembert még Európában tölti, méghozzá koncertezéssel. Amerikába októberben tér vissza, hogy fellépjen New Yorkban, és úgy tűnik, a sikerszériába a botrány sem tudott belerondítani. Timberlake annyira optimista, hogy 2025-re újabb nyolc koncerthelyszínt jelentett be Jimmy Fallon műsorában, de mind a tengerentúlon lesz, így a magyar rajongók egyelőre csak messziről nézhetik kedvencüket.