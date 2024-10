Friss fotón a nagybeteg Céline Dion: először jelent meg a nyilvánosság előtt az olimpia óta

Szabó Kíra

Az énekesnő megrendítő beszédet tartott a reményről, amikor átadta a Spirit of Life-díjat a City of Hope 2024-es Spirit of Life Gáláján. Celine Dion beszédében megjegyezte, hogy a biomedikai kezelőközpont nagyon találó nevet kapott, hiszen „sokkal többet is tesznek a fontos kutatásoknál”.