Harc a mellrák ellen: Sztárok, akik megmutatták, hogy a remény soha nem hal meg

Cynthia Nixon

4. Anastacia

A különleges hangú énekesnő kétszer győzte le a mellrákot, igazi harcos, és a nehézségek ellenére is imádja az életet. 2003-ban és 2013-ban is mellrákkal diagnosztizálták, és ő mindkétszer meggyógyult. Az első megbetegedése után mellrák elleni alapítványt hozott létre, a The Anastacia Fundot, ami azóta is támogatja a sorstársait, de sokat jótékonykodik is. 13 éves korában Crohn-betegséggel diagnosztizáltak és komoly műtéten esett át. Ennek és mellműteinek nyomait a mai napig a testén viseli, de nem érzi magát áldozatnak.

Anastacia

5. Christina Applegate

Applegate az évek során őszintén beszélt egészségügyi problémáiról, beleértve a korai stádiumban felfedezett mellrákról is, amely miatt 2008-ban kettős maszektómiát kellett végrehajtani nála. Néhány éve tudta meg, hogy súlyos neurológiai betegségben, szklerózis multiplexben szenved. A színésznő 2021-ben jelentette be, hogy gyógyíthatatlan beteg. Évekig figyelmen kívül hagyta a rosszulléteket, holott egyensúlyi problémák, beszédproblémák, kézremegés is előfordult nála, de mindig megmagyarázta valamivel. Podcastjában azóta könyörtelenül őszintén beszél az idegrendszeri autoimmun betegség következményeiről és az új kihívásokról, amikkel a mindennapjaiban kell szembenéznie.

Christina Applegate

