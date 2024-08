Pamela Anderson elárulta, miért hagyta ott Hollywoodot

Viharos házasságából Tommy Leevel két gyerek született. Egy kiszivárgott szexvideó, amit a Hulu Pam & Tommy című drámája — Lily James és Sebastian Stan főszereplésével — a középpontba állított, nagyon megviselte Pamela Andersont, ennek ellenére már távol a tévé és a filmek világától számos nagy magazin — mint a Playboy, az Empire, a Variety, a Rolling Stone vagy a Vogue címlapjait díszítette a volt színésznő és modell. Az utóbbi időben azonban feltűnően visszafogott életet él, távolt tartja magát a járó csillogástól, és újraírta a szabályokat, ha a szépségről van szó.

Pamela Anderson lemondott a sminkről, és helyette természetes szépségét hangsúlyozza

Forrás: Mike Marsland/WireImage/The Fashion Awards 2023 Presented by Pandora - Arrivals

Pamela Anderson már nem akar az a rajzfilmfigura lenni, aki szerinte egykor volt

A már 57 éves színésznőt különösen azért dicsérik, mert teljesen lemondott a sminkről, és helyette természetes szépségét hangsúlyozza. A kétgyermekes anyuka, aki egykor merész ruháiról volt ismert, most konzervatívabb outfiteket választ, és teljes arculatváltáson ment keresztül. Anderson ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy ez volt az első lépése afelé, hogy elengedje azt a képet, ami kialakult róla, és amivel egyre nehezebben azonosult.

A tökéletességgel kapcsolatban Pamela Anderson korábban azt mondta:

Nem hiszem, hogy valaha is a tökéletességre törekedtem volna. De valahol útközben elkezdtem azon gondolkodni, hogy meg akarom kérdőjelezni a szépség eszméjét és az álarcot, amit viselünk. Amint levettem a maszkot, az egész világ megnyílt előttem.

Pamela azt is elmondta, hogy nem hittem volna, hogy bárki is észreveszi rajta a változást, de kiderült, hogy nemcsak észrevették, de nagy port is kavart. „Vannak, akik megállítanak az utcán, és azt mondják, korábban soha nem szerettek, de most már igen” — mondta el a színésznő, hozzátéve, hogy az a „rajzfilmfigura”, amelyet a sminkkel önmagából alkotott, egy ideig szórakoztatta, de amióta a sminkese meghalt, úgy érzi, jobb, ha inkább nem sminkel.