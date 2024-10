Sallai Nóra balesetéről közölt információkat a rendőrség: itt tart az ügy

Sallai Nóra és ötéves kisfia Alsónémediben szenvedtek balesetet, autójukkal egy BMW ütközött, aminek következtében mindketten megsérültek. A rendőrség most információkat közölt a körülményekről és azt is elárulták, az elsődleges adatok szerint mi lehett a baleset oka.

Sallai Nóra balesete: információt közölt a rendprség

Forrás: Hot!

Az egész országot megrázta az az Alsónémediben történt baleset, aminek következtében megsérült Sallai Nóra és ötéves kisfia. A Jóban Rosszban színésznője élet és halál között lebeg, a legfrisseb információk szerint nem változott az állapota. „Úgy tudom, hogy nem javult a helyzet, sőt... a válságos állapot fennáll" - mondta a többi között Csonka András, aki az elsők között kért segítséget a színésznőnek. Sallai Nórának ugyanis vérre van szüksége, ezért irányított véradást szerveztek a számára több helyszínen. Hosszú sorokban kígyóztak az emberek, hogy segíthessenek, természetesen a Jóban Rosszban egykori szereplői közül is voltak a véradáson, de rengetegen vettek részt olyanok, akik nem is ismerték a színésznőt. Molnár Andi rendszeres véradóként most sem tétovázott, egyből egy pontra sietett.

A baleset körülményeit még vizsgálják, de a rendőrség tájékoztatást adott arról, hogy az elsődleges adatok alapján mi vezethetett a tragédiához.

"Tájékoztatom, hogy az Ön által említett baleset körülményeit – amelynek oka az elsődleges adatok szerint az elsőbbség meg nem adása volt – a Dabasi Rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében, szakértők bevonásával vizsgálja. Az eljárás közúti baleset gondatlan okozásának bűntette miatt indult. Tájékoztatom továbbá, hogy válaszadásunk időpontjáig gyanúsítotti kihallgatásra nem került sor. Az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módunkban bővebb információt adni" - válaszolta a Ripost megkeresésére a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

