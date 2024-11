Komoly egészségügyi problémára utalhat, ha sima és fényes a bőr a lábszáradon

Ha azt veszed észre, hogy bár nem krémezted be, mégis fényes és sima a bőr a lábszáradon, és ez az állapot állandó, akkor érdemes megmutatnod orvosnak, mivel akár komoly egészségügyi probléma tünete is lehet. A fényes bőr akár a szívroham és a stroke fokozott kockázatát is jelezheti.

Dr. Babak Ashrafi, a Superdrug Online Doctor orvosi csapatának tagja figyelmeztetett, hogy a fénylő bőr a lábakon különböző mögöttes állapotokra is utalhat, például a perifériás érszűkületre, amely kezelése nélkül súlyossá válhat. A perifériás érszűkület egy elterjedt állapot, amikor a zsíros lerakódások felhalmozódása az artériákban korlátozza a véráramlást a lábizmokhoz. Bár az állapot nem azonnal életveszélyes, az azt okozó érelmeszesedés (amikor a plakk felhalmozódik az artériák falában) súlyos, akár végzetes problémákhoz vezethet, mint a szívroham vagy a stroke. A fénylő bőr más egészségügyi problémákra is utalhat, például ödémára (folyadék-visszatartás) vagy mélyvénás trombózisra. A fénylő bőr a lábakon komoly egészségügyi problémákra is utalhat.

Forrás: Shutterstock/PeopleImages.com - Yuri A Mitől fényes a bőr? A fényes bőr különböző okok miatt jelentkezhet, de gyakran összefügg a rossz keringéssel. Ha a keringés nem megfelelő, az oxigénszállítás a bőrsejtekhez csökkenhet, ami miatt a bőr simának, feszesnek és fényesnek tűnik. „Fontos megjegyezni, hogy a fénylő bőr olyan állapotok következménye is lehet, mint a nyiroködéma, fertőzések, napkárosodás és égési sérülések, valamint a bőr alatti rétegekben felhalmozódott folyadék” — mondta Dr. Ashrafi. A keringési problémákhoz kapcsolódó, kezeletlen fényes bőr több szövődményhez is vezethet, amelyek közül néhány komoly lehet. „A kockázatok az alapjául szolgáló okoktól függően változnak, de a lehetséges szövődmények közé tartozik a perifériás érszűkület (PAD) súlyosbodása, a mélyvénás trombózis (DVT), a fertőzés kockázatának növekedése és a mozgáskorlátozottság.” Azonban a fénylő lábak kevésbé súlyos okok miatt is jelentkezhetnek, amelyek jellemzően nem állnak összefüggésben alapvető egészségügyi problémákkal. Ki van kitéve a kockázatának? Az 50 év felettiek, a cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással élők, valamint azok, akiknek családjában előfordult keringési rendellenesség, nagyobb kockázatnak vannak kitéve, de a dohányzás is hozzájárulhat a probléma kialakulásához, mivel rontja a véráramlást és károsítja az ereket. Nemrégiben egy TikTok-videó terjedt el, amelyen egy férfi fénylő bőrt mutatott a lábán Dr. Karan Raj, az NHS sebésze, aki több mint 5,3 millió követővel rendelkezik TikTokon, reagált a videóra: „Sebész vagyok, és évek során láttam már fénylő, szőr nélküli lábakat a pácienseimnél. Nem fogom diagnosztizálni ezt a személyt, mert nem vagyok az orvosa, és nincs háttérinformációm róla, de adhatok néhány általános információt. Ha lenne egy páciensem, akinél ilyesmit látnék, megvizsgálnám, hogy van-e valamilyen problémája a vérkeringésével. Különösen a perifériás érszűkületet keresném, amely akkor alakul ki, amikor plakk halmozódik fel az artériákban, amitől az erek szűkülni kezdenek.” @dr.karanr Shiny legs… OC: @R A Clark ♬ original sound - Dr Karan Raj