Kávé helyett indítsd a reggelt ezzel a filléres, energiát adó koffeinmentes itallal

Bár a legtöbb ember ébredés után egy csésze kávé után nyúl, a magas koffeintartalmú ital nem a legegészségesebb választás. Szakértők azonban elárulták, mi az az olcsó, koffeinmentes ital, amely megoldást jelenthet a problémádra.

Kávé helyett fogyassz koffeimentes frissítőt

Forrás: Shutterstock

A koffeinmentes ital összetevőit bármelyik szupermarketből beszerezheted

Különböző tanulmányok szerint ezt a koffeinmentes italt a legjobb reggel fogyasztani, hogy a tested és az elméd lendületet kapjon, de a nap bármelyik szakaszában ihatod, ha úgy érzed, több energiára van szükséged. Tehát, ha úgy érzed, menten elalszol, ne a kávéfőző után nyúlj, inkább készíts magadnak egy pohárral a szakértők által javasolt frissítő italból.

Reggel az ember kissé dehidratált lehet, amin a koffein inkább ront, mint javít. Azonban a citromos víz mindkét problémát megoldja: lendületet ad és hidratál is. Szakemberek szerint ugyanis még az enyhe dehidratáltság is fáradtságot okoz, és elszívhatja az energiádat. A dehidratáltság hangulatingadozáshoz, székrekedéshez és agyi ködhöz is vezethet. A dehidratáció tünetei közé tartozik az izomgyengeség, a görcsök és a fáradtság.

A citromos víz fogyasztása mentális lökést ad, növeli az energiaszintet és segít leszokni a koffeinről

A citromos víz beépítése a napi rutinba ragyogó módja annak, hogy növeld az elektrolitbevitelt, így segít megelőzni az izomgörcsöket és elősegíti az egészséges izomműködést is. A citromban lévő kálium az agy- és idegműködést is fokozhatja, ami fokozott éberséget eredményez. A citromlében lévő citromsav munkára sarkallja a májat, méregtelenít és kimossa a szervezetből a méreganyagokat, amelyek akadályozhatják a szervezet megfelelő működését.

Koffeinmentesen is lendületbe hoz

Forrás: Shutterstock

A citrom emellett gazdag C-vitaminban, amely nélkülözhetetlen az energiatermeléshez és az immunrendszer támogatásához, és segít a fáradtság leküzdésében. Egyesek szerint reggel fogyasztva mentális lökést ad és növeli az energiaszintet, és támogatja a koffeinről való leszokást is.