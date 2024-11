A szauna hatása a szervezetünkre – Csodákra képes, de csak megfelelő használat mellett

A szauna pozitív élettani hatásait már az ókor óta ismerik, a világ számos pontján volt hasonló funkciójú építmény. De pontosan mik is a jótékony hatásai, amiért mindenki megőrül? Figyelem! Akkor segít, ha jól csináljuk!

Megfelelő használat mellett fantasztikus lehet a szauna hatása.

Forrás: Shutterstock

Szaunák a világ körül

Legtöbbünknek a finn szauna ugorhat be, hozzájuk kötik az építményt, pedig a balti népek, oroszok, udmurtok, indiánok is használtak ilyen funkciójú épületeket. Mindegyik népnél az egészség megőrzése miatt került előtérbe, de komoly spirituális jelentősége is volt, amit semmi sem bizonyít jobban, minthogy hitük szerint a szaunákat különböző szellemek lakták.

A helyes szauna használat szabályai

Ahhoz, hogy jótékony hatásai érvényesülhessenek, be kell tartani a szauna használat szabályait:

1. Szív és érrendszeri, felső légúti betegségek, nyílt seb vagy gyulladásos megbetegedés esetén ne szaunázzunk.

2. Szaunába lépés előtt zuhanyozzunk le.

Szauna használata előtt vegyünk egy zuhanyt.

Forrás: Shutterstock

3. Lehetőleg ne fürdőruhában zuhanyozzunk, mert káros kemikáliák oldódhatnak ki anyagából. Meztelen szauna a legjobb, de ha ódzkodunk a meztelenkedéstől, tekerjünk magunkra lepedőt.

4. Az ideális bent töltött idő 8-10 perc, de 15 percnél többet semmiképp se töltsünk bent.

5. Szaunázás közben rengeteget izzadunk, így fogyasszunk bőséges folyadékot.

Szauna használata közben ne feledkezzünk el a folyadékpótlásról!

Forrás: Shutterstock

6. Ne menjünk szaunába se éhgyomorra, se teli gyomorral. Legjobb ha előtte 1-2 órával eszünk valami könnyű ételt.

7. Testünk lehűtése szaunázás közben ugyanolyan fontos, mint a felmelegítése. 90-100 fokos szobából kilépve legalább annyi időt töltsünk 16-14 fokos zuhany alatt vagy merülőmedencében, mint amennyit a kabinban voltunk.

8. Két szaunázás között pihentessük szervezetünket.

A szauna használat szabályainak elmulasztása komoly egészségügyi kockázattal jár!

Szauna hatásai a testre

A forró levegő és hideg fürdő valóságos sokkterápia a szervezetünk számára, de az extrém hőmérséklet-váltakozás számos jótékony hatást tartogat. Mivel rengeteget izzadunk, keresve sem találnánk jobb kezelést méregtelenítésre. Szaunázással javul, szabályozódik a vérkeringés, kondicionáljuk az ereket, ahogy immunrendszerünk is működésbe lép.