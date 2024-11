Sokat szédülsz? Komoly oka lehet

A szédülés összetett, homályos, nagy aggodalmat és szorongást okozhat azok számára, akik tapasztalják. Egy nagyon gyakran átélt állapotról van szó, ami a második leggyakrabban jelentett panasz a háziorvosi látogatások alkalmával. A szédülés okai mögött nagyon sok minden állhat, és gyakran egy részletes kikérdezés után is nehezen állapítja meg az orvos, hogy valódi szédülésről van-e szó.

A szédülés több kategóriába sorolható, és nem mindegy, melyiket tapasztalod.

Forrás: Shutterstock

A szédülés okai komoly problémák lehetnek

A szédülés egy neheze leírható tünet, ami az egészségügyi szakemberek számára egy általános kifejezésre mindenre a „forog velem a világ” érzéstől kezdve az elsötétülő ájulás előtti állapoton át az egyensúly elvesztéséig. Eddig a szédülés okának egyik „gyanúsítottja” eddig a nyaki gerinc volt, de manapság már a stressz, bizonyos gyógyszerek szedése, vérnyomáscsökkenés is okozhat szédülést.

A szédülés összefüggésben áll az egyensúlyérzékkel. Az egyensúlyérzéked pedig egy olyan finomra hangolt rendszerre támaszkodik, amely összehangolja az érzékszervi információkat (a testedben lévő idegekből) és a vizuális információkat, hogy segítsen meghatározni a tested helyzetét a környezetedhez képest.

Legutóbb arra derült fény, hogy a fülben található labyrinth nevű szervben található kristályok mozgása okozza a szédülést. Ezek a ragacsos anyagban megtapadó kristályok azt a célt szolgálják, hogy a mozgásuk által kiegyensúlyozhassuk a „lift érzést”, amikor föl-le mozgunk. Ha ezek a kristályok valamilyen oknál fogva elmozdulnak a helyükről, akkor érezzük azt, hogy szédülünk.

A kristályok elmozdulását több dolog is okozhatja

A kisebb fejsérülés, a belsőfül gyulladása, a nyaki kezeléseken át bármi okozhatja a kristályok elmozdulását. Ezt akár az ágyban forgolódás is okozhatja, és hányingert és esetleg hányást is okozhat, valamint tartós fáradtságérzetet, émelygést vagy egyensúlyzavar érzését. Kezelés nélkül ezek a tünetek akár egy napig is eltarthatnak, de akár hetekig vagy hónapokig is.

Valódi szédülés

Ez azt az érzést írja le, amikor azt érezzük, forog a világ, vagy, hogy egy bizonyos irányba húznak minket. Ezt nem mindenki érzi ennyire egyértelműen, de a mozgásélmény szinte minden esetben megjelenik. Ennek az oka a fülben lévő kristályokban keresendő, és akár BBPV helyzeti szédülés betegséggel is összefüggésbe hozható.