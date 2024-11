Ez történik a szervezetedben, ha minden nap megeszel egy tojást

5. Segíti az izmok fejlődését és a csontok egészségét

A tojás rendkívül alacsony kalóriatartalma mellett magas fehérjetartalommal rendelkezik, ami segíti az izmok fejlődését, így ideális lehet azok számára is, akik rendszeresen sportolnak. Két közepes méretű tojás egy átlagos felnőtt ajánlott fehérjebevitelének több, mint 30%-át is tartalmazhatja. D-vitamint tartalmának köszönhetően pedig segít megőrizni a csontjaink egészségét – ugyanis javítja a kalcium felszívódását a bélben és segít a kalcium- és foszforszintünket olyan tartományban tartani, amely elősegíti az egészséges csontnövekedést és csontátalakulást. Egy tojás a napi D-vitamin-szükségletünk 6%-át fedezi, így ha naponta egy tojást megeszünk, az a csontjaink egészségére is jótékony hatással lehet.

6. Jót tesz a szívnek

A napi 1-2 tojás elfogyasztása javítja a szív egészségi állapotát

Forrás: Shutterstock

A tojás a szív egészséges működéséhez szükséges tápanyagok, például a kálium, a folsav és a B-vitaminok kitűnő forrása. Egyes kutatások szerint a napi 1-2 tojás elfogyasztása javítja a szív egészségi állapotát.

Ennek ellenére – a magas telített zsír- és koleszterin tartalma miatt – a szívbetegségben szenvedők számára előnyös lehet odafigyelni a tojásfogyasztás mértékére. Napi egy tojás azonban mindenki számára előnyös lehet.