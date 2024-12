Szundigomb-szindróma – Így védd az alvásciklusodat!

Nincs is jobb annál, mint mikor reggel adunk magunknak 10-15 perc szundikálási időt a dunna alatt. Elméletben ilyenkor kipihentebbek leszünk, a gyakorlat viszont azt mutatja, hogy fáradtan és morcosan csináljuk végig a napot. Ennek oka az, hogy a szundi gomb nyomkodásával tönkretesszük az alvásciklust.

A 10-15 perc szundikálási időt jelentősen felborítja az alvásciklust.

A szundi gomb nyomkodás árnyoldalai – Így zavarod az alvásciklusodat!

Leggyakoribb ellenérv a szundi gomb lenyomása ellen a kieső idő miatti kapkodás, hisz ilyenkor nem tudjuk a megszokott reggeli rutinunkat követni, emiatt pedig stresszesek és idegesek leszünk. Van azonban nagyobb probléma is ezzel a szokással.

Milyen az ember alvásciklusa?

Vizsgáljuk meg az ember alvásciklusát: egy éjszaka alatt átlagosan 4-6 alvási cikluson megyünk keresztül, amik 4 szakaszra vannak osztva. A jó alvásminőség kulcsa az, hogy ezek, az általában 90-110 perces ciklusok zavartalanul lefolyjanak. Ha ez a megörik, azt nevezzük szakaszos alvásnak.

Az első úgynevezett elalvási szakasz 1-7 percet vesz igénybe, ilyenkor készül fel szervezetünk az elalvásra, a 2. NREM alvási szakaszban pedig tovább mélyül az alvás. Harmadjára érkezik a mély alvás szakasza, ekkor mennek végbe a regeneráló folyamatok. Végül a REM fázis készíti fel minket az ébredésre.

A szundi gomb lenyomásával az a fő baj, hogy az NREM, rosszabb esetben a mély alvási szakaszban ébreszt minket.

REM fázis hiánya órákig érezteti hatását, a szervezetnek ennyi idő kell, míg feldolgozza a sokkot. Emiatt vagyunk nyúzottak és nyűgösek a szundi gomb szindrómától. De hogyan győzzük le a késztetést?

Lehetséges megoldások a szundi gomb lenyomásának kényszerére

Ha néhány gyakorlatot sikerül betartanunk, nagyban javíthatjuk az alvásminőséget. Bevált módszer az, ha olyan távolságba helyezzük magunktól az ébresztőt, hogy muszáj legyen kikelni az ágyból, ahogy bevált praktika az is, ha olyan ébresztőórát szerzünk be, ami fényt is kibocsát.

Az okos telefonokon elérhető az intelligens ébresztés funkció, ami hosszan, halk hangokkal kezdi az ébresztést, így az ébresztő miatt nem lesz olyan érzésünk, mintha villámcsapás ért volna minket. Megoldás lehet az is, ha egyszerűen 10 perccel későbbre állítod az ébresztőt, amennyivel amúgy is több időt töltenél az ágyban a szundi gomb lenyomásával.