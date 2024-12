Csodaszer, amit felkapott a TikTok: tényleg hat a biotin vagy átverés?

Eltünteti a bőrhibákat, gyorsabban nő tőle és fényesebb lesz a haj, és a körmöd is egészséges lesz tőle. Ezt ígérik azok a TikTok videók, melyek a biotin tartalmú termékekről szólnak: beveheted őket étrend-kiegészítő formájában, létezik hajra való olaj és cseppek is, melyek széppé varázsolnak. De valójában mi is az a biotin, és kinek szükséges tabletta formájában pótolnia?

Rengeteg élelmiszerben megtalálható a biotin.

Forrás: Shutterstock/Copyright (c) 2023 monticello/Shutterstock. No use without permission.

A biotin egy fontos vitamin

B7-vitamin néven is ismerheted a biotint, mely fontos szerepet tölt be a szervezetünkben, például segít a szénhidrátok és zsírok metabolizációjában, támogatja az idegrendszer megfelelő működését, szükség van rá a szervezet immunológiai védelméhez, és valóban segíti a haj, a bőr és a körmök növekedését, egészségének megőrzését.

Élelmiszerekben is megtalálható

A biotin többek között olyan állati eredetű ételekben található meg nagyobb mennyiségben, mint a tojás, a máj és a halak, illetve az olajos magvakban, egyes zöldségekben és gyümölcsökben is, így változatos étrenddel folyamatosan biztosítható az utánpótlása.

Kinek kell szednie?

Egyelőre nincsenek sziklaszilárd bizonyítékok arra vonatkozóan, hogy egészséges, felnőtt emberek számára hasznosak lehetnek a biotintartalmú készítmények, írja az iflscience cikkében. Az azonban biztos, hogy aki biotin hiányban szenved, azok számára nagy segítséget jelenthetnek ezek az étrend-kiegészítők. De kiket veszélyeztet a B7-vitamin-hiány? Például bizonyos gyógyszerek szedése során is felléphet, egyes antibiotikumok ugyanis elpusztítják azokat a baktériumokat a bélrendszerben, melyek a biotint is termelik. De egyes emésztőrendszeri rendellenességek során is jelentkezhet a biotin hiány, vagy hosszú diétázást követően, illetve genetikai rendellenességek is okozhatják. Tünetei többek között a töredezett haj, hajhullás, fáradékonyság, száraz, pikkelyes bőr. A diagnózist érdemes a kezelőorvosra bízni, ahogyan a vitaminpótlás előírását is.

Nem ártalmas a szedése, de elfedheti a valódi problémát

A töredezett, nem túl egészséges haj, a bőrproblémák, a töredezett körmök hátterében nagyon sok esetben nem a biotin hiánya a vezető ok, viszont ha valaki biotin készítményektől várja ezekre a megoldást, hosszú idő telhet el úgy, hogy nem derül ki a valódi probléma oka. Szakértők szerint a biotin szedése egyébként nem ártalmas az egészségre, de sok esetben teljesen felesleges, hiszen az étrenddel napi szinten pótoljuk a B7-vitamint; azt javasolják, hogy bőr- haj- és körömproblémákkal érdemes inkább az orvost felkeresni, aki laborvizsgálatokkal megállapíthatja a probléma okát, és előírhatja a megfelelő kezelést.