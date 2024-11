Tudatos étkezés a hűvös napokon: melegítsünk finom falatokkal

Itt a hideg, és bizony nem mindegy, milyen ételekből szerezzük a megfelelő energiát. A tudatos étkezés segít, hogy azt kapja a szervezeted, amire szüksége van.

A tudatos étkezés részei lehetnek az olajos magvak

Forrás: Shutterstock

A tudatos étkezés egyáltalán nem kerül sokba

Sokan azt gondolják, hogy az, aki odafigyel arra, mit eszik, vagyonokat költ a boltban vagy a piacon. Ez azonban nem feltétlenül van így, a tudatos étkezés nem csupán pénzkérdés: mutatjuk is, milyen finomságokat tudsz készíteni akár olcsóbban is. Ráadásul, ha tápláló és jó egészségi hatásokkal rendelkező ételeket fogyasztasz, sokkal kevesebbre van szükséged, mint ha üres kalóriákat vinnél be a szervezetedbe.

Indítsuk a napot meleg reggelivel!

Reggelire a forró tea mellé együnk kását. Melegítő hatású a zab, hajdina, köles. Ezeket ízesítsük mézzel, fahéjjal, melyek szintén fűtő hatásúak, és erősítik az immunrendszerünket.

Rágcsáljunk magvakat

Az olajos magvak nagyon jól fűtik a szervezetet, ezért amikor nassolni támad kedvünk, együnk pár szem diót – akár mézzel pirítva – mogyorót, kesut vagy mandulát.

Elő az aszalványokkal!

Az aszalt gyümölcsökből magában is csemegézhetünk, de feldobhatjuk velük a reggeli kásánkat, desszertjeink, sőt, akár édesítésre is használhatjuk például a datolyát, ha vízbe áztatjuk és kicsit pépesítjük. Az aszalt szilvának is magas energiatartalma van, de legyünk óvatosak, mert hashajtóként is működnek.

Fűszerezzünk bátran!

Ilyenkor télen jól esnek a forró levesek, akár hüvelyesekből készült krémlevesek, sűrűbb dáhlok (ayurvédikus egytálétel – a szerk.). Ezeket gazdagon fűszerezhetjük olyan fűtő hatású fűszerekkel, mint a gyömbér, csili, fokhagyma, curry, bors, de akár egy csipet fahéjjal is megbolondíthatjuk, amitől igazán különleges ételt kapunk. Ha gyomor- és májproblémákkal küzdünk, akkor viszont nem ajánlottak a túlzottan erős, csípős ízek.

Szezonális alapanyagok

A pénztárcánknak és a környezetünknek is jót teszünk, ha abból készítjük élteleinket, ami nem fagyasztott, most ért be. Együnk minél gyakrabban sütőtököt, répát, gyümölcsök közül pedig az almát, körtét és a naspolyát válasszuk. Ne feledkezzünk meg a birsalmáról se, amely rendkívül értékes gyümölcs, még ha savanykás íze miatt nem is annyira népszerű. Pedig hatékonyan csökkenti a megfázás és az influenza tüneteit, kiváló gyulladáscsökkentő és méregtelenítő, megszünteti a székrekedést, elősegíti a fogyást. Mivel erős antioxidáns, a sejtek öregedését felgyorsító szabad gyökökkel szemben is sikerrel veszi fel a harcot.