Étrend, amellyel tényleg csökkentheted a szívbetegségek kockázatát

Ha a pénz akadályt jelent, fontold meg a fagyasztott gyümölcsök és zöldségek vásárlását a friss helyett mert ezek tovább eltarthatók és általában olcsóbbak is. Vásárolj nagy tételben száraz hüvelyeseket, például babot és lencsét, amelyek szintén gazdaságosabbak. Ha a főzésre szánt idő hiánya okoz gondot, akkor tervezz előre a hétvégén, és keress növényi alapú, előre elkészíthető recepteket. Ha pedig nem tudod, hogyan kezdj hozzá, fordulj egy orvoshoz vagy dietetikushoz.

Miért éri meg kipróbálni?

Még ha nem is követed a portfólió-diétát teljes mértékben, az is hasznos lehet, ha bizonyos ételeket bevezetsz az étrendedbe. A négy fő élelmiszercsoport mindegyike önmagában is 5-10%-kal csökkentheti a koleszterinszintet, így érdemes átgondolnod neked is. Minél inkább követed a növényi alapú étrendeket, annál több egészségügyi előnyre számíthatsz, akár a szívbetegségek, akár a rák, akár az anyagcserezavarok kockázatának csökkentéséről van szó.