Az állapot nemcsak bosszantó lehet az érintettek számára, hanem komoly hatással lehet a mentális egészségükre is, gyakran okozhat stresszt vagy depressziót. Ez különösen igaz a hónapokon vagy éveken át tartó fülzúgástól szenvedő betegek esetében. A fülzúgásra jelenleg nincs gyógymód, ezért, ha megtalálnák a jobb kezelésének vagy gyógyításának módját, az világszerte sok millió embernek segíthetne.

A fülzúgás egy fantomérzés

Forrás: Shutterstock

A kutatás egyik területe, amely segíthet a fülzúgás jobb megértésében, az alvás

Először is, a fülzúgás egy fantomérzés. Ez az a helyzet, amikor agyi tevékenységünk hatására olyan dolgokat látunk, hallunk vagy szagolunk, amelyek nincsenek is ott. A legtöbb ember csak alvás közben tapasztal fantomérzékeléseket. A fülzúgásban szenvedők azonban ébrenlétük alatt is hallanak fantomhangokat.

A második ok az, hogy a fülzúgás megváltoztatja az agyi aktivitást, és az agy bizonyos területei, például a hallásban részt vevő területek esetleg aktívabbak a kelleténél. Ez is magyarázatot adhat arra, hogy hogyan keletkeznek a fantomérzékelések. Amikor alszunk, akkor is ugyanezen agyterületek aktivitása megváltozik.

Egy nemrégiben végzett kutatás azonosított néhány olyan agyi mechanizmust, amely mind a fülzúgás, mind az alvás hátterében áll. Ezeknek a mechanizmusoknak — és a kettő közötti kapcsolatnak a jobb megértése — egy napon segíthet abban, hogy megtaláljuk a tinnitus kezelésének és kezelésének módját.

Alvás és fülzúgás

Amikor elalszunk, testünk az alvás több szakaszát éli át. Az alvás egyik legfontosabb szakasza a mély alvás, az alvás legpihentetőbb szakasza, amelynek során az agyi aktivitás jellegzetes hullámokban halad végig az agy különböző területein, amelyeket együttesen aktivál, mielőtt továbblép. Ilyen például a memóriával és a hangok feldolgozásával foglalkozó agyterület.

Úgy gondolják, hogy az alvás ezen szakasza lehetővé teszi az agy neuronjainak (az információkat küldő és fogadó speciális agysejtek), hogy regenerálódjanak, miközben az alvás segít abban is, hogy kipihentnek érezzük magunkat. Úgy gondolják, hogy a memóriánk szempontjából is fontos.