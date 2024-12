Friss fotón a nagybeteg Ónodi Henrietta: így van most a tornászlegenda

Ónodi Henrietta, a magyar tornasport egyik legnagyobb büszkesége idén márciusban kapott szívinfarktust Floridában, ahol immár hosszú évek óta él. Súlyos agykárosodást szenvedett, mely komoly kihívást jelent a gyógyulási folyamatban. Henrietta testvére, Ónodi-Klausler Barbara a gofundme.com oldalon létrehozott adománygyűjtő kampány keretében számol be folyamatosan húga állapotáról.

Ónodi Henrietta magyar olimpikon megsegítésére testvére indított adománygyűjtést

Forrás: GoFoundMe

Így van most Ónodi Henrietta

„Szeretnék megosztani néhány pozitívumot az elmúlt hetekből - apró lépések, de valódi előrelépés - Henivel kapcsolatban. Továbbra is terápiás gyakorlatokat végez és kezelést kap, és biztató javulást látunk. Heni most már meg tudja fogni az italokat és önállóan eszik. Képes felülni az ágyban, megfordulni és mozgatni a lábait. Azt is újra tanulja, hogyan kommunikáljon, és büszkén mondja ki teljes nevét: Ónodi Henrietta. Ezenkívül Heni megtanult számokat összeadni és kivonni. Bár az előző életéből származó emlékezetének nagy része még nem tért vissza, hiszünk abban, hogy Isten akaratából és erejéből ez idővel meg fog történni. Gyermekei már feldíszítették a házat karácsonyra, és szeretnék megosztani egy múlt vasárnap készült képet. Arra is megkértek, hogy fejezzem ki szívből jövő hálájukat szeretett édesanyjuk folyamatos támogatásáért. Örömteli, szeretetben, egészségben és boldogságban gazdag ünnepeket kívánok. Köszönjük a kedvességeteket és támogatásotokat - ez tette lehetővé ezt az utat" - írta Henrietta testvére.

Ónodi Henrietta lassan de biztosan halad a gyógyulás felé

Forrás: https://www.gofundme.com/

Ónodi Henriatta nem maradt segítség nélkül

Ónodiék nem maradtak egyedül a küzdelmükben. Magyarországon is megalakult a Henrietta gyógyulásáért nevű alapítvány, amely bejegyzett civil szervezetként gyűjti az adományokat bajnokunknak. Az ügy mellé állt a Magyar Sportújságírók Szövetsége is, amely az M4 Sport – Az Év Sportolója Gála keretében januárban jótékonysági árverést szervez. Az eseményen licitálni lehet majd olyan értékes tárgyakra, mint egy Puskás Ferenc által dedikált focilabda vagy egy Szoboszlai Dominik aláírt Liverpool-mez.