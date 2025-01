Új kutatás: ezek az álmok a demencia korai jelei

Dr. Emmanuel During, a New York-i Mount Sinai School of Medicine neurológus professzora elmondta: „Ezt az automatizált megközelítést be lehetne építeni a klinikai munkafolyamatba az alvásvizsgálatok értelmezése során, hogy javítsa és megkönnyítse a diagnózist, és elkerülje a kihagyott diagnózisokat. Ez a módszer arra is felhasználható lenne, hogy az alvásvizsgálatok során megjelenő mozgások súlyossága alapján tájékoztasson a kezelési döntésekről, és végső soron segítsen az orvosoknak személyre szabott gondozási terveket készíteni az egyes betegek számára”.