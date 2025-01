Megszólalt egy bennfentes - Katalin hercegné betegsége kemény menet volt

Katalin hercegné, Vilmos herceg és a gyerekeik állítólag nem sokkal karácsony után elszöktek a sandringhami birtokon lévő Anmerben lévő otthonukból, és a Middleton család tagjaival együtt több napot töltöttek távol az Egyesült Királyságtól. Nagy esemény ez, ugyanis Katalin a rákdiagnózisa óta először vállalkozott nagyobb utazásra.

Katalin hercegné mindent újragondolt

Bár az utazást pozitív jelként értékelik Katalin hercegné rákból való folyamatos felépülésében, a Kensington-palota hangsúlyozta, hogy a hercegné visszatérése a teljeskörű munkához időbe telik és fokozatosságot igényel.Bár Katalin kemoterápiás kezelése befejeződött, a szakértők szerint nem szabad túl gyors visszatérést várni tőle. „Bár úgy, tudni, Katalin jól van, még nem lehet kijelenteni, hogy túljutott életének ezen a szakaszán. A rákbetegség nem így működik. Ez egy kiszámíthatatlan kór...” - vélekedik Robert Hardman királyi szakíró, akinek mások is osztják a véleményét. „Ez egy kemény menet volt - nehezebb, mint azt talán gondoltuk. Sok mindenen ment keresztül, és ez egy rögös út volt. Egy súlyos betegség, mint a rák, megváltoztatja az embert. Fiatal, családja van, és ez arra készteti az embert, hogy mindent újragondoljon - a céljait, és azt, hogy mit akar kezdeni az életével. Az elmúlt egy évet követően meghúzott egy vonalat, hogy tovább tudjon lépni. A remisszió (ideiglenesen tünetmentes) szó annyira pozitívan hangzik, és most úgy érzi, pozitívan és reménykedve léphet tovább” - idézi a Mirror hercegnéhez közelálló forrását a Bors.

Köszönetet mondott londoni Royal Marsden Kórház dolgozóinak

Azt, hogy remisszióban van, Katalin azután mondta el, hogy ellátogatott a a londoni Royal Marsden Kórházba, ahol a kemoterápiás kezeléseket kapta. „Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a The Royal Marsdennek, amiért olyan jól gondoskodott rólam az elmúlt évben. Szívből jövő köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik velünk voltak. Nem is kérhettünk volna többet. Új szerepemben, a The Royal Marsden egyik patrónusaként abban reménykedem, hogy a kutatások támogatásával, valamint a betegek és a családok jólétének előmozdításával még sok életet menthetünk meg, és megváltoztathatjuk az érintettek életét. Megkönnyebbülés, hogy most remisszióban vagyok, és továbbra is a felépülésre koncentrálok. Mindenki tudja, aki kapott valaha rákdiagnózist, időbe telik, amíg visszazökken minden a régi kerékvágásba. Hiszem, hogy egy tartalmas év elé nézek (...)” - tette közzé az X-en. Az üzenetet C betűvel írták alá, ami azt jelzi, hogy a hercegnő személyes üzenete volt.