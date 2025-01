Újabb halálos vírus indult el Kínából: túlterheltek a kórházak és a krematóriumok

A jelentések szerint Kínában drámai módon növekszik a légúti megbetegedések száma, különösen a 14 év alatti gyermekek körében. A tüdőgyulladásos esetek és az úgynevezett „fehér tüdőt” okozó, Mycoplasma pneumoniae-val küzdő betegek ellátátása különösen megterhelik az egészségügyi rendszert. (A kórt azért emlegetik fehér tüdő szindrómaként is, mert a röntgenfelvételeken a tüdő mindkét lebenyén világos, fehéres foltok jelezik a betegséget.) A közösségi médiában megosztott videók zsúfolt kórházakat mutatnak, az ellátásra a betegeknek hosszan kell várakozniuk. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a járványok mellett felütötte fejét a humán metapneumovírus (HMPV) is. Az ismeretlen eredetű, tüdőgyulladást okozó betegség miatt a kínai járványügyi hatóság kísérleti megfigyelési rendszert vezetett be, jobban meg akarják érteni a kór eredetétét, hogy megfelelő módon kezelhessék.

Új, ismeretlen eredetű vírus Kínában: a humán metapneumovírus tünetei hasonlóak a náthához

Forrás: AFP

Új vírus Kínában: mi az a humán metapneumovírus (HMPV)?

A HMPV egy olyan légúti megbetegedés, vírus, amely elsősorban gyermekeket, időseket és legyengült immunrendszerű személyeket támad. A tünetei gyakran hasonlítanak a náthához vagy az influenzához, ez is lázzal, köhögéssel, orrdugulással jár, azonban súlyos esetekben hörghurutot vagy tüdőgyulladást okozhat. Az öt év alatti gyermekek és az idősek különösen veszélyeztetettek. Jelenleg nincs specifikus vakcina vagy vírusellenes kezelés a HMPV ellen, így az elsődleges cél a megelőzés. A szakértők az alapos kézmosást, a rendszeres fertőtlenítést és a fertőzött személyekkel való érintkezés elkerülését javasolják. Légúti fertőzések esetén a maszkviselés is indokolt lehet, különösen zsúfolt, zárt terekben. Az immunrendszer erősítése érdekében ajánlott az egészséges étrend követése és a vitaminokban gazdag táplálkozás.

A jelenlegi helyzet jelentős figyelmet igényel nemcsak a kínai hatóságok, hanem a nemzetközi egészségügyi szervezetek részéről is, hogy időben megállítsák a vírus további terjedését.