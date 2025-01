Tudtad? Ha így mosod a fogad, besárgulhat

Van, hogy hiába mosunk fogat rendszeresen, mégsem érjük el a kívánt eredményt. Ha valaha is elgondolkodtál már azon, hogy miért nem fehérlenek szépen a fogaid, még akkor sem, ha mindent úgy csinálsz, ahogy kell; nem vagy egyedül. A válasz pedig meglepőbb lehet, mint gondolnád. Dr. Mackie, egy michigani fogorvos TikTok videójában osztotta meg tanácsait, amelyek segíthetnek megoldani ezt a problémát, és a sárga fogak okait fejtegetve igencsak meglepte a közösségi média felhasználóit.

A sárga fogak sokak számára frusztrálóak, ugyanis a mindennapi fogmosás önmagában nem garantálja a ragyogó fehér mosolyt

Forrás: Shutterstock

Milyen okok állhatnak a sárga fogak mögött?

Dr. Mackie TikTok videójában egy férfi kérdésére válaszolt, aki arról panaszkodott, hogy bár mindennap fogat mos, mégis sárgák a fogai. Dr. Mackie egyszerű, de figyelemre méltó választ adott: a fogak sárgulásának gyakori oka lehet az, ha túl erősen mossuk fogainkat. Az agresszív fogmosás nemcsak nem hatékony, de kifejezetten káros lehet, ugyanis hatására a fogzománc és a fogak védőrétege elvékonyodhat, ami fokozatosan feltárja a dentint, a fogak alatt található réteget. A dentin színe pedig sárgás-barnás, így ezzel a hibával előidézhetjük, hogy a fogaink sötétebbnek tűnjenek.

Mi okozhat még sárgás színt a fogainkon?

A fogak elszíneződése nemcsak a helytelen fogmosási technikák következtében alakulhat ki. Az életmód és az étrend is kulcsfontosságú szerepet játszik a fogak elszíneződésében.

Dr. Mackie kiemelte, hogy bizonyos étkezési szokások, például a cukros üdítők fogyasztása, erősen hozzájárulhatnak a fogak besárgulásához. Az édes gyümölcslevekről is hasonlóan vélekedik: ha túl sokat iszunk belőlük, azok is foltot hagyhatnak a fogainkon. Továbbá, a dohányzás is nagy mértékben hozzájárulhat a fogak sárgás színéhez, ahogy bizonyos gyógyszerek, mint például az antibiotikumok, antihisztaminok és vérnyomáscsökkentők is ismertek arról, hogy foltosítják a fogakat.

Mi segíthet megelőzni a fogak besárgulását?

Dr. Mackie elmondta, hogy a szívószál használata egy egyszerű, de hatékony módja lehet annak, hogy megvédjük a fogzománcot. Ha például kávét, szénsavas italokat vagy egyéb savas italokat iszunk, a szívószál segíthet, hogy az ital ne érje közvetlenül a fogainkat, így elkerülhetjük azok elszíneződését. Ez különösen hasznos lehet azoknak, akik nem szeretnének lemondani kedvenc italaikról, de szeretnék megőrizni fogaik ragyogó fehérségét.