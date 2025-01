Mérgező barátság: 5 intő jel, ami segít felismerni a toxikus kapcsolatot

Egy mérgező barát állandóan akar valamit tőled, de sosem hallgat meg

Forrás: Shutterstock

4. Tartós versengés és irigység – Mindig megpróbál lekörözni

Egy egészséges barátságban mindkét fél támogatja egymást, de egy mérgező barátnő folyamatosan versenyezni próbál veled. Ha te sikereket érsz el, ő megpróbálja lekicsinyelni azokat, hogy megnyugtassa a saját lelkét. Úgy érzi, mindenben neki kell elől lennie. Ez a fajta irigység és a versengés folyamatos feszültséget teremt a kapcsolatotokban.

5. Elhanyagolás – Nincs ott, amikor szükséged lenne rá

A mérgező barátnő gyakran figyelmen kívül hagyja a te igényeidet és vágyaidat. Ellenben, ha bármilyen problémája felmerül, azonnal felhív, hogy megbeszélje veled vagy, hogy azonnal segíts rajta. De közben lekicsinyli a te problémáidat és beszélgetés közben mindig megpróbálja elterelni róla a figyelmet. Nem engedi, hogy beszélj róla, vagy csak azt mondja, hogy nincs ideje most veled és a kicsinyes dolgaiddal foglalkozni. Az is előfordulhat, hogy nem veszi komolyan a problémánkat, esetleg még azt is érezteti, hogy velünk van baj, amiért segítségre szorulunk.

Így kezelheted a mérgező barátokat:

teremts nagyobb távolságot egy ideig,

légy őszinte, mond el neki mi az, ami bánt,

adj egy második esélyt, vagy vess véget a barátságnak.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: