Jennifer Aniston elárulta bomba testének titkát: a 15-15-15 edzés

Jennifer Anistonhoz hasonlóan te is gyűlölöd a kardiót? Akkor most kapaszkodj, mert a szülinapos híresség elárulja a titkot, amivel te is bombatestet villanthatsz nyáron!

Jennifer Aniston edzésterve kevesebb, mint egy óra alatt segíthet javítani a szív-és érrendszeri erőnlétet. Jennifer Aniston szuper formában van.

Forrás: Shutterstock Jennifer Aniston titkos edzésterve A 15-15-15 módszer Rengeteg kutatás bizonyítja, hogy a rendszeres kardiózás, mint a futás, a biciklizés vagy lépcsőzés kimutathatóan jó hatással van az egészségre és az élettartamra. Igen ám, de a legtöbbünknek nem tartozik a kedvencei közé a kissé monoton, unalmas testedzés, ami ráadásul sokáig is tart. Szerencsére nem csak az órákig tartó sanyargatással lehet látványos eredményeket erre pedig Jennifer Aniston az élő példa. A színésznő ugyanis a 15-15-15 módszert követi, melynek lényege, hogy 15 percen keresztül szobabiciklizik, 15 percen keresztül fut és végül 15 percig ellipszis gépezik. Így garantáltan nem unja meg a testmozgást, de közben alaposan meg is dolgoztatja magát. Te is kipróbálnád? Ha szeretnéd kipróbálni az edzéstervet, amire Aniston esküszik, segítünk! Nincs más dolgod, mint háromféle kardió mozgást egyenként 15 percig művelni, legyen szó úszásról, biciklizésről, futásról, lépcsőzésről, vagy bármiről. Nincsenek kitűzendő idő- vagy távolságcélok, így ez egy nagyszerű gyakorlat azoknak a kezdőknek, akik szeretnék javítani aerob edzettségüket, növelni az állóképességet és fogyni, ezekkel a gyakorlatokkal ugyanis könnyedén égethetnek kalóriát. Az edzésforma előnyei A 15-15-15-öt úgy tervezték, hogy fokozza a szívműködést, ezáltal több oxigén keringjen a testben és fokozza a szív- és érrendszeri erőnlétet. A többféle edzéstípusnak hála minden izom dolgozik, így egy teljes testet átfogó edzést végezhetsz el. Az orvosok azt javasolják, hogy minden felnőtt végezzen heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást a szív- és érrendszeri megbetegedések megelőzése érdekében. Ha követed a 15-15-15 edzés, akkor csupán heti háromszor kell edzened, hogy megfelelj a követelményeknek.