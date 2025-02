Nagyon nem mindegy, milyen a penész színe: ha ezt látod a falon, azonnal cselekedj

• Kék penész

A legtöbb kéksajtban is ez a nemzetség van, ahogy a penicillint is ebből vonják ki. Ha viszont a falunkon jelenik meg a kék penész, annak már nem lehet örülni, ugyanis az egyik legveszélyesebb fajuk, az Aspergillus gombák komoly betegség, az ún. aszpergillózis okozói lehetnek. Más penicillinfajok is termelnek mérgező toxinokat, így a kék penész ellen lépjünk fel mihamarabb.