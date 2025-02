Egy kutatásból kiderült: a szájban és a bélben lévő baktériumok növelhetik a stroke kockázatát

Hazánkban évente 40-50 ezer ember kap stroke-ot, 10 percenként kerül egy beteg kórházba agyvérzés miatt, de ami ennél is sokkolóbb adat, hogy a szélütés következményeként Magyarországon félóránként meghal egy ember. Az olyan betegségek, mint a magas vérnyomás és koleszterinszint, a cukorbetegség és a pitvarfibrilláció mind növelhetik az egészségügyi vészhelyzet kockázatát. Japán tudósok most újabb kockázati tényezőt fedeztek fel, egy a szájban és a bélben is megtalálható baktérium, Streptococcus anginosus.

A Streptococcus anginosus növeli a stroke kockázatát

Forrás: Shutterstock

A kutatók szerint a száj- és bélbaktériumok elemzése egy napon segíthet a stroke kockázatának meghatározásában

Japán tudósok összefüggésbe hozták a szájban és a bélben található baktériumokat a stroke-kal. A tanulmány szerint azok a stroke-os betegek, akiknek a bélrendszerében jelentős mennyiségű Streptococcus anginosus volt, nagyobb valószínűséggel haltak meg vagy szenvedtek el két éven belül egy másik súlyos szív- és érrendszeri eseményt, mint azok a stroke-os betegek, akiknek a bélrendszerében nem volt ilyen baktérium.

A kutatók szerint eredményeik arra utalnak, hogy a száj- és bélbaktériumok elemzése egy napon segíthet a stroke kockázatának meghatározásában. E káros baktériumok célzott kezelése új terápiákkal és megfelelő foghigiéniával szintén segíthet megelőzni a potenciálisan halálos kimenetelű agyvérzést.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Shuichi Tonomura elmondta: „Ha a jövőben lenne egy gyors teszt a szájban és a bélben lévő káros baktériumok kimutatására, akkor az információt felhasználhatnánk a stroke kockázatának kiszámításához. Ezeknek a specifikus káros szájüregi baktériumoknak a megcélzása segíthet a stroke megelőzésében”.