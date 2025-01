Sétakódex: ez a mozgásforma akár 10 évvel is meghosszabbíthatja az életed

Mi lenne, ha azt mondanám, hogy a mindennapi séta akár 10 évvel is meghosszabbíthatja az életünket? Igen, jól hallottad! Nem kell edzőterem, nem kellenek bonyolult diéták vagy drága kiegészítők. Elég, ha csak minden nap egy kis időt szánsz a séta örömeire. És most ne csak a jótékony hatásaira gondolj – hiszen arról is rengeteget hallunk –, hanem arra is, hogy a séta, milyen hosszú távú előnyökkel járhat a testnek és léleknek egyaránt.

Elég, ha csak minden nap egy kis időt szánsz a séta örömeire.

A séta tudományos csodája

A séta, mint rendszeres mozgásforma, rengeteg jótékony hatással bír. De vajon hogyan is segíthet abban, hogy évekig fiatalnak és egészségesnek érezzük magunkat? A kutatások azt mutatják, hogy az aktív életmód, még ha az nem is mindig intenzív edzésekkel telik, alapvetően meghatározza a várható életkort.

Egy 2019-es, a British Journal of Sports Medicine-ben megjelent tanulmány szerint, ha

napi 30 percet sétálunk,

az akár 7-10 évvel is meghosszabbíthatja az életünket. A kutatásban résztvevő 300 000 főt vizsgálták, és azt találták, hogy a rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség és a daganatos megbetegedések kialakulásának kockázatát. A legjobb hír pedig, hogy mindezt úgy érhetjük el, hogy nem kell lemondanunk a napi rutinunkról, és nem is kell drága fitness bérletet vásárolnunk.

Miért a séta a legjobb választás?

Miért éppen a séta? Miért nem a futás vagy az edzés? Nos, a séta nemcsak hogy alacsony hatású mozgás, hanem rendkívül könnyen beilleszthető a napi rutinba. Nem kell hozzá különösebb eszköz, sem speciális helyszín.

Egy szép, napsütéses délutánon elég csak elhagyni a lakást, és máris belemerülhetünk a természet, a friss levegő és a mozgás világába.

A séta nemcsak a szívünkre van jótékony hatással, hanem javítja a mentális egészséget is. Egy amerikai kutatás szerint a rendszeres séta csökkenti a depresszió tüneteit, segít a stressz kezelésében és javítja a hangulatot. Ha úgy érezzük, hogy az élet nyomást gyakorol ránk, vagy a mindennapi terhek alatt roskadozunk,

egy kis séta a parkban csodákra képes.

A természetben való időtöltés segít a fókuszálásban és a stressz levezetésében.