Ne legyints az éjszakai fogcsikorgatásra, veszélyesebb lehet, mint hinnéd

Teljesen önkéntelen, akaratlan dolog, és a legtöbbször az érintett észre se veszi. A fogcsikorgatás gyakran éjszaka, álmunkban jelentkezik; ha a párod csinálja, vagy te, és szólt neked, hogy mi történik éjszaka, akkor érdemes minél előbb orvoshoz menni! Ugyanis alvás közben nem lehet tenni ellene, viszont hosszú távon akár el is vesztheti a fogait az érintett. Sokszor a beteg csak akkor veszi észre, hogy probléma van, amikor állandó fejfájás jelentkezik, érzékenyek lesznek a fogai, vagy fáj az állkapcsa.

Fejfájást, állkapocs fájdalmat és fogfájást okozhat a fogcsikorgatás.

Tartós stressz is lehet a fogcsikorgatás hátterében

De mitől alakulhat ki ez a probléma? A fogcsikorgatás, vagy más néven bruxizmus során a beteg állkapocs izmai akaratlanul összehúzódnak, emiatt a fogak összedörzsölődnek vagy erősen összeszorulnak. Ez rendkívül megterhelő az állkapocs ízület és persze a fogak számára is: az erős nyomás károsíthatja a fogzománcot, kopások jelenhetnek meg a fog felszínén, de extrém esetben akár a fogbél is elhalhat. Az egyik leggyakoribb ok a tartós stressz vagy a szorongás: a fogcsikorgatás nagyon sokszor azoknál jelentkezik, akik nem tudják megfelelően kezelni a stresszt, így az éjszaka jelentkezik.

Alvási apnoé is okozhatja

Az éjszakai légzéskimaradás egy olyan alvászavar, melynek során a légzés jelentősen lelassul vagy szünetel alvás közben. Mindenképpen kezelést igényel, hiszen akár életveszélyt is okozhat, ha túl sokszor előfordul. Ha erre gyanakszol, minél előbb keresd fel a háziorvosodat!

Fogcsikorgatással irány az orvos!

Az éjszakai fogcsikorgatás tehát nemcsak azért kezelendő, mert a beteg partnere nehezebben alszik, hanem azért is, mert súlyos problémákra utalhat, és nagy károkat okozhat túl azon, hogy jelentősen rontja az életminőséget az állandó kialvatlanság miatt. A fogak károsodásának megelőzésében a fogorvos tud segíteni éjszaka harapásemelő felírásával, mely megakadályozza, hogy a fogak egymásnak feszüljenek. Bár lehet ilyen eszközt különféle üzletekben vásárolni, érdemes személyre szabottat csináltatni, melyet mintavétel után készít el a fogtechnikus. Emellett fontos az okokat megszüntetni: alvási apnoé esetében az orvosod felírhat CPAP készüléket, mely segít megakadályozni, hogy elzáródjanak a légutak alvás közben, de emellett életmódbeli változtatásokat is javasolhat, például a dohányzás, az alkoholfogyasztás elhagyását. Ha stressz, szorongás áll a fogcsikorgatás hátterében, az orvos szorongásoldó gyógyszert javasolhat, de emellett érdemes pszichológus segítségét is igénybe venni, hogy az érzelmi probléma gyökerére fény derüljön, és emellett egy jó terapeuta segíthet elsajátítani hatékony stresszkezelő technikákat is.