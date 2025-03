Megtörte a csendet Ónodi Henrietta lánya: szívszorító vallomás

Egy évvel ezelőtt kapott szívinfarktust az olimpiai bajnok magyar tornász, Ónodi Henrietta. A sportolót azóta kórházban van, Magyarországon és Amerikában is gyűjtenek a kezelésére. Testvére, Ónodi Klausler Barbara GoFundMe oldalon rendszeresen beszámol a tornász állapotáról, most Henrietta lánya is nyilatkozott.

Ónodi Henrietta lassan de biztosan halad a gyógyulás felé

Forrás: https://www.gofundme.com/

Ónodi Henrietta lánya: „Semmi arra utaló jel nem érkezett, hogy esetleg baj lehet”

A tornász lánya a Nemzeti Sportnak nyilatkozott édesanyjáról. „Hálásak vagyunk az Úrnak, és minden egyes segítő szándékú embernek, hogy erről a mélypontról volt visszaút. Bevallom, hogy az öcséim, a tizenhét éves Sebastian és a tizennégy éves Christian az első napokban nem is tudtak bejönni édesanyánkhoz, mert nem bírták elviselni a látványt. Az egészben az a leghihetetlenebb, hogy semmilyen előzménye nem volt ennek, semmi arra utaló jel nem érkezett, hogy esetleg baj lehet” - idézi a Bors. „Eleinte nehéz volt elhinni, hogy az embert nem ismeri meg a saját édesanyja, a legközelebbi hozzátartozója, de mostanra mélyen megérint, hogy nemcsak tudja, ki vagyok, hanem a nevemen is szólít újra az édesanyám” - nyilatkozta Bella, aki bízik benne, hogy édesanyja mielőbb teljesen felépül.

Még hosszú út áll előtte

„Heni mindent a nulláról tanul újra. Már most jelentős előrelépést tett, de még hosszú út áll előtte. Sajnos szinte semmilyen emléket nem őriz a múltjáról, ami azt jelenti, hogy teljesen újra kell tanulnia önmagát. Ez egy hihetetlenül nehéz folyamat mind Heni, mind a családja számára, de mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobb életminőséget biztosítsák számára” - tette közzé Barbara a minap és hozzátette hogy testvére rendben van kardiológiai szempontból, de továbbra is éjjel-nappali gondozásra szorul, ebben egy ápoló segít neki napi 10 órában, a fennmaradó ellátást a családja vállalja, szakemberek támogatásával.