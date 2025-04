Drámai vallomást tett Bruce Willis felesége

Ahogy megírtuk, Emma Heming Willis segítő könyvet írt. Úgy véli, kötelessége támogatni a hozzá hasonló helyzetben lévőket, akik szerettüket ápolják. A kötet borítója is elkészült már, amit Bruce Willis felesége meg is mutatott a közösségi oldalán.

Bruce Willis felesége, Emma Heming Willis mindenben a férje mellett áll

Forrás: Visual China Group

Bruce Willis demenciája kapcsán írta meg könyvét Emma

Bruce Willis feleségének könyve a férje frontotemporális demenciával folytatott közös küzdelmüknek a tapasztalataiból született. Emma most megmutatta a könyv borítóját is, a kötet címe pedig az A váratlan utazás lesz. Az új könyv, amely szeptember 9-én jelenik meg, a gondozói szerepvállalás gyakorlati és érzelmi kihívásait tárja fel. Heming Willis a borító bemutatásakor közzétett Instagram-bejegyzésében így írt: „Megtiszteltetés számomra, hogy megoszthatom első könyvem borítóját, A Váratlan utazás: Erőt, reményt ad és segít megtalálni önmagadat a gondoskodás során” - és hozzátette, neki is szüksége lett volna egy ilyen könyvre, amikor Bruce-t diagnosztizálták. Hangsúlyozta, hogy célja nem csupán saját történetének megosztása volt, hanem az is, hogy segítsen másoknak.

Emma Heming Willis 2009-ben házasodott össze Bruce Willisszel. A színésznél 2023-ban diagnosztizáltak frontotemporális demenciát. A betegség előzménye azafázia diagnózis volt, amely kommunikációs zavart okoz – ez vezetett ahhoz, hogy Willis 2022 márciusában visszavonult a színészettől. A család 2023 elején erősítette meg, hogy a betegség előrehaladott állapotban van. Bruce Willisnek és Emma Heming Willisnek két közös lánya van: a 13 éves Mabel Ray Willis és a 10 éves Evelyn Penn Willis. A színésznek három felnőtt lánya is van korábbi házasságából Demi Moore-ral: Rumer Glenn Willis (36), Scout LaRue Willis (33) és Tallulah Belle Willis (31).

A demencia az egész családot érinti

„Számomra a tudás hatalom, és létfontosságú volt az is, hogy egy támogató közösséget éptsek fel. Ez visszahozta a stabilitást és egy bizonyos mértékű kontrollt, ami teljesen elveszett Bruce diagnózisával” - vélekedik Emma. Kiemelte azt is, milyen mélyreható változásokkal jár a demencia nemcsak a beteg, hanem az egész család számára: „A demencia nem csak a szeretett személyt érinti, hanem az egész család alapjait és a gondozót is megrendítheti. A megfelelő források megtalálása segített, hogy a lehető legpozitívabb módon haladjak előre, hogy a legjobb anya, feleség lehessek” -nyilatkozta.