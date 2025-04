Intézetbe adja 21 éves beteg fiát Colin Farrell: súlyos okai vannak a döntésének

Colin Farrell tavaly beszélt először idősebb fia a 21 éves James betegségéről. A színész most úgy véli, jobb, ha gyereke szakszerű ápolásban részesül.

Colin Farrell nyíltan beszélt arról, miért szeretné, ha 21 éves fia, James Padraig Farrell, aki Angelman-szindrómával él, a jövőben intézményi ellátásban részesülne. A döntés hátterében nem a gondoskodásra való képtelenség, hanem a hosszú távú biztonság és kiszámíthatóság áll. A színész annak ellenére így gondolja, hogy James jelenleg is képes részben önálló életvitelre.

„Mi lesz vele, ha már nem leszünk?”

A ritka genetikai rendellenesség, az Angelman-szindróma intellektuális és fejlődési visszamaradást okoz, és Farrell szerint ezzel együtt járnak olyan kihívások is, amelyek meghaladják egy átlagos család kapacitásait – különösen a jövőre nézve. A People magazinnak adott korábbi nyilatkozatában a színész arról beszélt, mennyire nehéz megfelelő támogatást és ellátást találni James számára 21 éves kora felett. A Candis magazinnak adott friss interjúban Farrell részletesebben is kifejtette, miért látja szükségesnek fia intézményi elhelyezését. „Néhány szülő azt mondja: 'én magam akarok gondoskodni a gyerekemről'. És én ezt tiszteletben tartom, ám a helyzet bonyolultabb: például mi lenne, ha holnap szívrohamot kapnék, és ne adj' isten, James anyja autóbalesetet szenved” – fogalmazott Farrell.

Olyan intézményt keresnek, ahol James boldog lehet

Farrell és James édesanyja, Kim Bordenave közösen keresnek egy olyan intézményt, ahol fiuk stabil és teljes életet élhet. A színész szerint nemcsak az ellátás minősége fontos, hanem az is, hogy fia és gondozói emberileg is kapcsolódjanak egymáshoz. „Egy dolgot el tudok mondani Jamesről, hogy tudja, mikor AKAR valaki vele lenni, és tudja, mikor KELL valakinek vele lennie. Tehát, ha van egy gondozója, egy tanára vagy fizikoterapeutája, de nem szeretik egymást, akkor egyszerűen kikapcsol” – mondta Farrell. „Azt szeretnénk, hogy találjunk egy olyan helyet, ahová most, amíg élünk és egészségesek vagyunk, el tudunk menni meglátogatni és ki is hozhatjuk onnan” – tette hozzá.