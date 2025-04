Nem csak esztétikai kérdés, hogy erős legyen a farizom

A fenék formájáért felelős nagy farizom a testünk legnagyobb izma, amely kiemelten fontos a stabilitás, a testtartás és a mozgáskoordináció szempontjából. Erősítése segíthet megelőzni a derékfájást, javítja az egyensúlyérzéket, valamint a járást stabilabbá, az emelést hatékonyabbá teszi. Egyre többen ismerik fel, hogy az esztétikai szempontokon túl az egészséges működés is kulcskérdés – ehhez pedig elengedhetetlen a farizom célzott erősítése.

A farizom erősítése nem csak esztétikai szempontok miatt fontos

Forrás: Shutterstock

Fodor Réka, aki az évek során a női alakformálás és különösen a farizomépítés elismert szakértőjévé vált, saját tapasztalatai alapján kezdte el fejleszteni ezt az izomcsoportot. „A fogyásom után a popsim is jelentősen lecsökkent. Felismertem, hogy ez nem az egészséges út. Elkezdtem az izomépítésre, azon belül is a farizom fejlesztésére koncentrálni” – idézte fel.

Az általa létrehozott Barackcsapat programjai nemcsak edzéseket, hanem teljes életmódváltást kínálnak. A videótár három fő szekcióból áll: edzésekből, receptekből és egy tudástárból, ahol több mint 500 edzés és 1000 recept található célokra és kategóriákra bontva, beleértve a tej- és gluténmentes táplálkozást is. A gyakorlatok többsége otthon is végezhető, de konditermi verziók is elérhetők, a fókusz pedig a fenékformáláson, zsírégetésen, narancsbőr eltüntetésén és a regeneráción van.

Fodor Réka szerint a lelki támogatás legalább olyan fontos, mint az edzés. A zárt közösségi csoportban naponta több tízezer nő inspirálja egymást. „Sokan mondják, hogy még sosem láttak olyan helyet, ahol a nők ennyire támogatják egymást, és ahol nincs helye a rosszindulatnak.”

Az eredmények kézzel foghatók: ezrek számolnak be látványos változásokról, fizikai és lelki szinten egyaránt. „Kaptam olyan visszajelzést, hogy valakinek helyrejött a kapcsolata a férjével, vagy hogy végre sikerült teherbe esnie. A legnagyobb öröm számomra mégis az, amikor valaki arról számol be, hogy pozitív irányba változott az élete, és elkezdett fejlődni” – mondta Fodor Réka.