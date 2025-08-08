Váratlan fordulat, vége a pereskedésnek: Gina Carano újra szerepet kaphat a Star Wars filmekben

A korábbi MMA-harcos 2021 elején került a címlapokra, amikor az Instagramon megosztott, sokak szerint ellentmondásos bejegyzése miatt a Disney azonnali hatállyal megvált tőle. Pedig Gina Carano A Mandalóriban nyújtott alakításával egyre több rajongót szerzett, és hollywoodi karrierje is felfelé ívelt – a hirtelen jött botrány azonban megtörte ezt a lendületet.

Gina Carano békét kötött a Disneyvel

A nézők már akkor hangot adtak felháborodásuknak, mondván, míg Gina Caranót elbocsátották, addig Pedro Pascal – akinek szintén akadtak vitatott megnyilvánulásai – a helyén maradhatott. A színésznő aztán jogi útra terelte ügyét, és pert indított a The Walt Disney Company ellen jogellenes felmondás miatt. A tárgyalás ősszel kezdődött volna, ám friss hírek szerint az utolsó pillanatban sikerült peren kívül egyezségre jutniuk. A részletek bizalmasak, de a hírek szerint jelentős összegben egyeztek meg - írja a Borsonline.

Gina Carano a megállapodás után az X-en (korábban Twitter) osztotta meg érzéseit. Azt írta, hogy a lehető legkedvezőbb kimenetel született mindkét fél számára, és alig várja, hogy új fejezetet nyisson az életében.

A Disneyhez tartozó Lucasfilm szóvivője a Variety-nek elmondta: „A per lezárultával keressük azokat a lehetőségeket, amelyek során a közeljövőben újra együtt dolgozhatunk Ms. Caranóval.” A rajongók abban reménykednek, hogy a stúdió kész visszahozni Carano karakterét a Star Wars univerzumba.