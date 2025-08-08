Édes kis szőkeség Robert Pattinson kislánya: az édesanyja mutatta meg a 17 hónapos csöppséget

A büszke édesanya augusztus 6-án, szerdán a közösségi médiában tette közzé azt a fotót, amelyen ő és Robert Pattinsonnal közös kisbabája szerepel. A kislány 2024 márciusában született, egyebet nem lehetett tudni róla, egészen eddig. Most már legalább azt tudjuk, hogy szőke, és nagyon cuki copfjai vannak.
A színésznő nemrégiben a Today című műsorban beszélt a szülőséggel kapcsolatos élményeiről. Suki Waterhouse elárulta, hogy minden napos rutinjukhoz tartozik az, hogy a medencében együtt játszanak a kisbabájukkal. „Ez a legszórakoztatóbb" – mondta Waterhouse. „A nap végén, délután 5-kor mindannyian bemegyünk a medencébe és hülyéskedünk. Elképesztő." Az édesanya arról is beszélt, hogy bár sokat készültek a baba érkezésére, az első hetek sokkolták őket. A szülői lét számukra teljesen új tapasztalatokat hozott.
