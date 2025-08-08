Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
2025. aug. 8., péntek

Édes kis szőkeség Robert Pattinson kislánya: az édesanyja mutatta meg a 17 hónapos csöppséget

2025.08.08.
Suki Waterhouse és Robert Pattinson kislánya már 17 hónapos, de a nevét még mindig nem hozták nyilvánosságra. Ezért is lepődtek meg a rajongók, amikor a színésznő feltölött róla egy fotót az Instagramra. Természetesen az arca nem látszik, csak a szőke kis copfjai.

A büszke édesanya augusztus 6-án, szerdán a közösségi médiában tette közzé azt a fotót, amelyen ő és Robert Pattinsonnal közös kisbabája szerepel. A kislány 2024 márciusában született, egyebet nem lehetett tudni róla, egészen eddig. Most már legalább azt tudjuk, hogy szőke, és nagyon cuki copfjai vannak. 

Suki Waterhouse és Robert Pattinson kislánya édes kis szőkeség
Suki Waterhouse és Robert Pattinson kislánya édes kis szőkeség
Forrás: Instagram

Suki Waterhouse és Robert Pattinson őrzik a magánéletüket

A színésznő nemrégiben a Today című műsorban beszélt a szülőséggel kapcsolatos élményeiről. Suki Waterhouse elárulta, hogy minden napos rutinjukhoz tartozik az, hogy a medencében együtt játszanak a kisbabájukkal. „Ez a legszórakoztatóbb" – mondta Waterhouse. „A nap végén, délután 5-kor mindannyian bemegyünk a medencébe és hülyéskedünk. Elképesztő." Az édesanya arról is beszélt, hogy bár sokat készültek a baba érkezésére, az első hetek sokkolták őket. A szülői lét számukra teljesen új tapasztalatokat hozott. 

