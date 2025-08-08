Édes kis szőkeség Robert Pattinson kislánya: az édesanyja mutatta meg a 17 hónapos csöppséget

A büszke édesanya augusztus 6-án, szerdán a közösségi médiában tette közzé azt a fotót, amelyen ő és Robert Pattinsonnal közös kisbabája szerepel. A kislány 2024 márciusában született, egyebet nem lehetett tudni róla, egészen eddig. Most már legalább azt tudjuk, hogy szőke, és nagyon cuki copfjai vannak.

Suki Waterhouse és Robert Pattinson kislánya édes kis szőkeség

Forrás: Instagram

Suki Waterhouse és Robert Pattinson őrzik a magánéletüket

A színésznő nemrégiben a Today című műsorban beszélt a szülőséggel kapcsolatos élményeiről. Suki Waterhouse elárulta, hogy minden napos rutinjukhoz tartozik az, hogy a medencében együtt játszanak a kisbabájukkal. „Ez a legszórakoztatóbb" – mondta Waterhouse. „A nap végén, délután 5-kor mindannyian bemegyünk a medencébe és hülyéskedünk. Elképesztő." Az édesanya arról is beszélt, hogy bár sokat készültek a baba érkezésére, az első hetek sokkolták őket. A szülői lét számukra teljesen új tapasztalatokat hozott.