Romokban a zenészlegenda: 30 kilót hízott és súlyos betegséggel küzd – FOTÓ

Az ikonikus zenész, Neil Young az elmúlt időszakban nagyon megváltozott: a Heart of Gold című sláger szerzője 30 kilogrammot szedett magára.

Neil Young 2025 április

Forrás: Profimedia

„Nagy pocakja van, egyértelműen elengedte magát – és a barátai aggódnak” – mondta egy név nélkül nyilatkozó ismerős. „A körülötte lévők megdöbbentek, hogy milyen hatalmas lett. Ez aggasztó – különösen annak tekintetében, hogy mi minden történt már vele.”

Az énekes gyermekkora óta komoly egészségi problémákkal küzd: gyermekbénuláson esett át, fiatalkorában epilepsziás rohamai voltak, 54 éves korában pedig agyi aneurizma miatt műteni kellett. Jelenleg 1-es típusú cukorbetegséggel él, és ízületi gyulladással küzd, ami miatt fájdalmai vannak.

Neil Young meghízott

Dr. Gabe Mirkin orvos elmondta: „Úgy néz ki, mintha legalább 30 kilót felszedett volna.” A szakember szerint Youngnál a gyermekbénulás tartós idegkárosodást és izomkontroll-vesztést okozhatott, ami hosszú távon mozgáskorlátozottságot eredményezhetett. Ez a fajta állapot a poszt-polio szindróma része lehet, amelyben az egészséges idegek sem képesek hosszabb távon kompenzálni az elveszett izomműködést. Genetikailag a zsírt elsősorban a májában tárolja, ami ronthatja a cukorbetegséget is. A doktor hangsúlyozta, hogy a cukorbetegség és az érkárosodás között közvetlen kapcsolat van. Tehát nagyon valószínű, hogy az aneurizmáját a cukorbetegsége okozta, károsította az idegeit és az agyát, és inaktívabbá tette, így most hízik – még ha nem is eszik többet.

Neil Young 2018 óta él házasságban a 64 éves színésznővel, Daryl Hannah-val, aki férjével ellentétben szuperól néz ki.