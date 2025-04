A testünk minden szerve szoros kapcsolatban áll a szívünkkel, hiszen az végzi el az összes “szállítást” a vérkeringésen keresztül. Az elzsírosodás lényege, hogy a zsír, a koleszterin és más anyagok (pl. kalcium) felhalmozódnak az erek falain. Az érfal ezekben az esetekben nemcsak szűkül, de merevvé is válik, ami csökkenti a véráramlást. Az eredmény: a szívnek nehezebb dolgozni, a szívizom nem kap elég oxigént, ami végül akár szívinfarktushoz is vezethet.

Az elzsírosodás a szívinfarktus egyik leggyakoribb kiváltó oka

Forrás: Shutterstock

Így függ össze az elzsírosodás és a szívinfarktus kockázata

A kutatások azt mutatják, hogy az elzsírosodás, más néven arterioszklerózis, a szívinfarktus egyik leggyakoribb kiváltó oka. A plakkok idővel széteshetnek, ami vérrögöket eredményezhet, és ez az akadályozott véráram tovább növeli az infarktus kockázatát.

Mi okozza az elzsírosodást?

Bár genetikai hajlam is szerepet játszhat benne, de az életmód és a táplálkozás is hatással van rá. Az egészségtelen étkezési szokások (például sok zsíros étel, gyorsételek, túlzott cukorfogyasztás) és a mozgásszegény életmód felgyorsíthatják az elzsírosodás folyamatát. Emellett a magas vérnyomás, a cukorbetegség, és a dohányzás is jelentős rizikófaktorok.

Hogyan csökkentsük a kockázatot?

A jó hír az, hogy az elzsírosodás megelőzhető, sőt, a már megkezdődött folyamat is lassítható és visszafordítható, ha időben észrevesszük.

1. Táplálkozz okosan!

Az egyik legfontosabb tényező, hogy a zsíros, feldolgozott ételek helyett inkább a friss, természetes alapanyagokat részesítsd előnyben. Igyekezz minél több zöldséget, gyümölcsöt, teljes kiőrlésű gabonát és egészséges zsírokat (például olívaolaj, avokádó) fogyasztani. A halakban található omega-3 zsírsavak pedig különösen jótékony hatással vannak a szívre.

2. Mozogj rendszeresen!

A fizikai aktivitás növeli a vérkeringést, csökkenti a vérnyomást, és segít a koleszterinszint normalizálásában. Nem kell maratonokat futni, a napi 30 perc séta, tánc, vagy jógázás is rendkívül hasznos.

3. Kerüld a dohányzást és az alkoholt!

A dohányzás káros hatással van az erekre, rontja a vérkeringést, és felgyorsítja az elzsírosodást. Az alkohol mértéktelen fogyasztása szintén növeli a szívbetegségek kockázatát.