Miért voltak vékonyabbak a 60-as években? A táplálkozási szakértő felfedi a múlt karcsúsító tippjeit

2024-ben az amerikaiak 43%-át tartották elhízottnak, szemben az 1960-as években mért mindössze 13%-kal. A szakértők a túlzottan feldolgozott élelmiszerek és a magas kalóriatartalmú ételek fokozott bevitelét okolják, és arra figyelmeztetnek, hogy az elhízás számos egészségügyi problémához vezethet, beleértve a szívbetegséget, a cukorbetegséget, a magas vérnyomást, a magas koleszterinszintet, a májbetegséget, az alvási apnoét és bizonyos rákos megbetegedéseket. Most Autumn Bates kaliforniai táplálkozási szakértő felfedi, hogy szerinte mi áll a járványszerű elhízás hátterében, részletesen felsorolva az okokat, amiért az emberek a 60-as években karcsúbbak voltak, annak ellenére, hogy kevesebbet mozogtak. Nem álltak rendelkezésükre olyan figyelőeszközök, mint a különböző sportórák, mégis egészségesen vékonyak voltak.

A 60-as évek emberi vékonyabbak voltak, annak ellenére, hogy nem sportoltak annyit és nem álltak rendelkezésükre figyelőeszközök sem

Forrás: Getty Images

A 60-as évek karcsúságának háttere

Autumn Bates miután megnézett egy rövid videót a YouTube-on, ami azt a kérdést tette fel, hogy ,,Miért voltunk ennyire soványak az 1960-as években?”, úgy döntött, hogy utánajár ennek a jelenségnek. A szakértő szerint ez egy jogos kérdés, mivel a 60-as években Amerikában az elhízási arány körülbelül csupán 13% volt. Hogy ezt megfelelő perspektívába helyezzük: jelenleg 2025-ben az elhízási arány közel 43%, és ez elég vad adat, hiszen a 60-as években az emberek nem az egészséges étkezési szokásaikról voltak ismertek. Akkor mégis miért volt ilyen alacsony a testzsírszázalékuk?

Hogyan étkeztek a 60-as években?

Az elhízás növekedésének elsődleges mozgatórugója a házilag készített, friss ételek csökkenése. Régebben ez alapszabály volt, nem pedig kivétel. Hagyományosan valamilyen igazán jó minőségű fehérjét igyekeztek fogyasztani, némi gyümölcsöt, kis kenyeret, zöldséget és valószínűleg még tejet is tartalmazott az étrendjük.

Ugyanezt a tápláló formulát alkalmazták a gyerekek iskolai uzsonnáira is, ennek köszönhetően a csemeték akkoriban kiegyensúlyozottabb étrendet kaptak, mint manapság – mondta a táplálkozási szakértő. Bates azt is elárulta, hogy az 1960-as években élő emberek étkezési szokásait vizsgáló kutatása alapján megállapította, hogy a népszerű ételek között szerepelt a sült csirke, a fasírt, a marhapörkölt, a steak és a burgonya is. Kevesebbszer esett ekkor a választás a gyorséttermekre, ahol az adagok mérete jelentősen megnőtt az elmúlt évtizedekben – a népszerű hamburgerek és sült krumplik kalóriatartalma közel 2000-et tesz ki egy adag esetében.